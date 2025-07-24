Пермская художественная галерея набирает сотрудников в новое здание

Пермская художественная галерея готовится к переезду в новое здание и начинает открывать вакансии. Музею требуются администраторы, которые будет работать на территории культурного кластера «Завод Шпагина».
«Пермская галерея приглашает в свою команду ответственных и активных администраторов, готовых заботиться о посетителях и сотрудниках. Пермская галерея — один из крупнейших региональных художественных музеев России. В 2025 году планируется окончание строительства нового четырехэтажного здания на территории культурного кластера „Завод Шпагина“ (ул. Советская, 1)», — говорится в объявлении.
От соискателей требуются хорошие коммуникативные навыки, умение принимать решения, грамотная устная и письменная речь, хорошая дикция, начальное знание английского языка. График работы гибкий, а в обязанности будут входить встреча гостей, их информирование, контроль за билетами, работа с отзывами посетителей и разрешение с ними конфликтов. Платить обещают от 22 660 до 33 440 рублей в месяц.
Пермская художественная галерея еще в декабре 2023 года освободила помещения Спасо-Преображенского собора, так как его передали РПЦ. Сейчас музей в ожидании достройки нового здания находится во временном помещении. Переезд планируется осенью.
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