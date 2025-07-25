Из-под обломков упавшего в Тынде самолета Ан-24 извлекли тела погибших. Об этом сообщил руководитель Восточного межрегионального следовательного управления на транспорте СК России Алексей Александров.
«Продолжается осмотр места происшествия, установлены самописцы, извлечены тела из-под обломков», — сообщил Александров. Информацию ведомство опубликовали в telegram-канале.
Самолет Ан-24 потерпел крушения в около 15 километров от города Тында. На борту находилось 49 человек. Из них 6 членов экипажа. Все люди, находящиеся в самолете, погибли. Росавиация, совместно с Ространснадзором проводит проверку по поводу нарушений в работе авиакомпании «Ангара».
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