Живого мужчину обнаружили под завалами взорвавшегося дома в Саратове

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Под завалами дома в Саратове обнаружили живого мужчину (фото из архива)
Под завалами дома в Саратове обнаружили живого мужчину (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове спасатели обнаружили под завалами дома живого мужчину после взрыва бытового газа. Все основные силы экстренных служб направлены на его спасение, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Специалисты МЧС России спасают из-под завала выжившего», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Министерства.

Спасатель, первым обнаруживший пострадавшего, рассказал, что мужчине 39 лет. Он дышит и находился на кухне в момент происшествия. Состояние пострадавшего уточняется.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что власти Саратовской области рассматривают вариант восстановления жилого дома, поврежденного в результате взрыва бытового газа. Окончательное решение будет принято на основании экспертного заключения о техническом состоянии здания.

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В Саратове спасатели обнаружили под завалами дома живого мужчину после взрыва бытового газа. Все основные силы экстренных служб направлены на его спасение, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Специалисты МЧС России спасают из-под завала выжившего», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Министерства. Спасатель, первым обнаруживший пострадавшего, рассказал, что мужчине 39 лет. Он дышит и находился на кухне в момент происшествия. Состояние пострадавшего уточняется. Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что власти Саратовской области рассматривают вариант восстановления жилого дома, поврежденного в результате взрыва бытового газа. Окончательное решение будет принято на основании экспертного заключения о техническом состоянии здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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