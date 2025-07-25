Живого мужчину обнаружили под завалами взорвавшегося дома в Саратове

В Саратове спасатели обнаружили под завалами дома живого мужчину после взрыва бытового газа. Все основные силы экстренных служб направлены на его спасение, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Специалисты МЧС России спасают из-под завала выжившего», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Министерства.
Спасатель, первым обнаруживший пострадавшего, рассказал, что мужчине 39 лет. Он дышит и находился на кухне в момент происшествия. Состояние пострадавшего уточняется.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что власти Саратовской области рассматривают вариант восстановления жилого дома, поврежденного в результате взрыва бытового газа. Окончательное решение будет принято на основании экспертного заключения о техническом состоянии здания.
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