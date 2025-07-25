Бастрыкин затребовал доклад о разгроме воинского кладбища в Снежинске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу об осквернении захоронения в поселке Ближнем Береговом близ Снежинска (Челябинская область). Об этом сообщили в информационном центре Следственного комитета.
«По данным следствия, на кладбище в поселке Ближнем Береговом были повреждены захоронения, в том числе участников специальной военной операции. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщает фоициальный telegram-канал СКР.
По факту вандализма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее в социальной сети жительница поселка Ближний Береговой пожаловалась на осквернение могил их родственников. Она заявила, что по местам захоронений ее близких «протоптались». Причастных к инциденту нашли. Ими оказались подростки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. В пресс-службе мэрии заявили, что с ними работают психологи. Кладбище планируют поставить под охрану.
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