25 июля 2025

В Саратове объявили траур после взрыва подъезда

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В Саратове проводится разбор завалов
В Саратове проводится разбор завалов Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове объявлен траур после взрыва газа в многоквартирном доме. В субботу, 26 июля, на всей территории региона будут приспущены флаги. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем telegram-канале.

«В связи с трагическими событиями в доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами», — написал Бусаргин. Отмечается, что всем организациям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Взрыв бытового газа произошел 25 июля в полдень в десятиэтажном жилом доме в Саратове. В результате обрушился целый подъезд с седьмого по десятый этаж. Известно о пяти погибших и девяти пострадавших. Проводится разбор завалов, организованы пункты временного размещения для жителей дома.

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В Саратове объявлен траур после взрыва газа в многоквартирном доме. В субботу, 26 июля, на всей территории региона будут приспущены флаги. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем telegram-канале. «В связи с трагическими событиями в доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами», — написал Бусаргин. Отмечается, что всем организациям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия. Взрыв бытового газа произошел 25 июля в полдень в десятиэтажном жилом доме в Саратове. В результате обрушился целый подъезд с седьмого по десятый этаж. Известно о пяти погибших и девяти пострадавших. Проводится разбор завалов, организованы пункты временного размещения для жителей дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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