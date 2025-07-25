В Саратове объявили траур после взрыва подъезда

В Саратове объявлен траур после взрыва газа в многоквартирном доме. В субботу, 26 июля, на всей территории региона будут приспущены флаги. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем telegram-канале.
«В связи с трагическими событиями в доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами», — написал Бусаргин. Отмечается, что всем организациям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.
Взрыв бытового газа произошел 25 июля в полдень в десятиэтажном жилом доме в Саратове. В результате обрушился целый подъезд с седьмого по десятый этаж. Известно о пяти погибших и девяти пострадавших. Проводится разбор завалов, организованы пункты временного размещения для жителей дома.
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