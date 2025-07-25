В Госдуме призвали запретить строительство домов с газом после взрыва в Саратове

В России нужно полностью запретить строительство многоквартирных домов с газовыми плитами и отоплением после взрыва в Саратове. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Плякин.
«Необходимо рассмотреть на законодательном уровне отказ от использования газа в новых многоквартирных домах, чтобы в будущем избежать подобных трагедий», — заявил Плякин в беседе с Life.ru. Он отметил, что в одном подъезде может находиться от 10 до 40 квартир, а таких подъездов в доме несколько, поэтому проконтролировать прохождение обследования всеми жильцами практически невозможно.
По его словам, газовые службы не всегда справляются с объемом работ, а неисправное оборудование и отсутствие регулярного обслуживания увеличивают риски. Плякин считает, что переход на электричество позволит снизить вероятность взрывов.
Взрыв газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля, в результате чего обрушился один из подъездов и погибли, по последним данным, пять человек. По предварительной версии, причиной трагедии стала утечка газа. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, на месте продолжаются спасательные работы. По словам очевидцев, звук взрыва услышала даже глухая бабушка, а осколки от него разлетелись на 30 метров. Подробнее — в материале URA.RU.
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