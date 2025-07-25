25 июля 2025

Акции челябинского «Мечела» рухнули после заявления ЦБ

Ценные бумаги «Мечела» резко упали на фоне решения ЦБ по ключевой ставке
© Служба новостей «URA.RU»
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«Мечел» оказался в лидерах падения
«Мечел» оказался в лидерах падения Фото:

Ценные бумаги «Мечела» 25 июля резко снизились на фоне заявлений Банка России по изменению ключевой ставки. К концу торгов стоимость обыкновенных акций металлургической компании упала на 4,89%, а привилегированных — на 3,82%. Об этом сообщил telegram-канал «Финам.RU Новости компаний».

«В лидерах падения оказались компании с большой долговой нагрузкой. Помимо „Мечела“, это „Самолет“ (минус 4,97%), ПИК (минус 4,34%) и АФК „Система“ (минус 3,74%)», — говорится в публикации.

Как сообщало URA.RU ранее, на фоне ускоренного снижения инфляционного давления и замедления внутреннего спроса 25 июля совет директоров Банка России снизил ставку еще на два процентных пункта — до 18% годовых. Следующее решение по ставке будет принято 12 сентября 2025 года.

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Ценные бумаги «Мечела» 25 июля резко снизились на фоне заявлений Банка России по изменению ключевой ставки. К концу торгов стоимость обыкновенных акций металлургической компании упала на 4,89%, а привилегированных — на 3,82%. Об этом сообщил telegram-канал «Финам.RU Новости компаний». «В лидерах падения оказались компании с большой долговой нагрузкой. Помимо „Мечела“, это „Самолет“ (минус 4,97%), ПИК (минус 4,34%) и АФК „Система“ (минус 3,74%)», — говорится в публикации. Как сообщало URA.RU ранее, на фоне ускоренного снижения инфляционного давления и замедления внутреннего спроса 25 июля совет директоров Банка России снизил ставку еще на два процентных пункта — до 18% годовых. Следующее решение по ставке будет принято 12 сентября 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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