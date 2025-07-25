Центробанк продолжит снижать ставку на ближайших заседаниях

К декабрю 2025 года ключевая ставка Банка России может снизиться до 15%. Такой прогноз озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя решение регулятора о понижении ставки до 18% годовых.
«На следующих трех заседаниях регулятор может продолжить снижать ставку в среднем на 1 п. п., доведя ее к концу года как минимум до 15%», — заявил Аксаков. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что предпосылки для такого развития событий видны в текущих макроэкономических тенденциях. По его словам, формирование дезинфляционного тренда и охлаждение экономической активности создают условия для постепенного смягчения денежно-кредитной политики.
После начала специальной военной операции ключевая ставка в России достигла максимума в 21%, а затем в июне 2025 года впервые за длительный период была снижена до 20%. На фоне ускоренного снижения инфляционного давления и замедления внутреннего спроса 25 июля совет директоров Банка России снизил ставку еще на два процентных пункта — до 18% годовых. Следующее решение по ставке будет принято 12 сентября 2025 года.
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