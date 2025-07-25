Центробанк продолжит снижать ставку на ближайших заседаниях

Аксаков: к декабрю ключевая ставка снизится до 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Аксаков заявил, что ЦБ на каждом последующем заседании будет снижать ставку на один процентный пункт
Аксаков заявил, что ЦБ на каждом последующем заседании будет снижать ставку на один процентный пункт Фото:

К декабрю 2025 года ключевая ставка Банка России может снизиться до 15%. Такой прогноз озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя решение регулятора о понижении ставки до 18% годовых.

«На следующих трех заседаниях регулятор может продолжить снижать ставку в среднем на 1 п. п., доведя ее к концу года как минимум до 15%», — заявил Аксаков. Его слова приводит ТАСС. 

Он отметил, что предпосылки для такого развития событий видны в текущих макроэкономических тенденциях. По его словам, формирование дезинфляционного тренда и охлаждение экономической активности создают условия для постепенного смягчения денежно-кредитной политики.

После начала специальной военной операции ключевая ставка в России достигла максимума в 21%, а затем в июне 2025 года впервые за длительный период была снижена до 20%. На фоне ускоренного снижения инфляционного давления и замедления внутреннего спроса 25 июля совет директоров Банка России снизил ставку еще на два процентных пункта — до 18% годовых. Следующее решение по ставке будет принято 12 сентября 2025 года.

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К декабрю 2025 года ключевая ставка Банка России может снизиться до 15%. Такой прогноз озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя решение регулятора о понижении ставки до 18% годовых. «На следующих трех заседаниях регулятор может продолжить снижать ставку в среднем на 1 п. п., доведя ее к концу года как минимум до 15%», — заявил Аксаков. Его слова приводит ТАСС.  Он отметил, что предпосылки для такого развития событий видны в текущих макроэкономических тенденциях. По его словам, формирование дезинфляционного тренда и охлаждение экономической активности создают условия для постепенного смягчения денежно-кредитной политики. После начала специальной военной операции ключевая ставка в России достигла максимума в 21%, а затем в июне 2025 года впервые за длительный период была снижена до 20%. На фоне ускоренного снижения инфляционного давления и замедления внутреннего спроса 25 июля совет директоров Банка России снизил ставку еще на два процентных пункта — до 18% годовых. Следующее решение по ставке будет принято 12 сентября 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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