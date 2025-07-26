Трамп пожаловался на пропажу 100 млн долларов для пострадавших от пожаров

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Трамп заявил, что пропали деньги, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров
Трамп заявил, что пропали деньги, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров Фото:
новость из сюжета
В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

Президент США Дональд Трамп заявил о пропаже 100 миллионов долларов, которые были выделены на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом Трамп сообщил на своей своей странице в одной из социальных сетей.

«Полная катастрофа. Похоже на очередное вдохновленное демократами мошенничество. 100 миллионов долларов пропали», — написал Трамп. Сообщение он опубликовал в Truth Social.

По словам американского лидера, средства предназначались для поддержки жителей, пострадавших в результате масштабных природных пожаров. Президент Штатов также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в неэффективном управлении и подчеркнул, что ситуация с исчезновением средств требует немедленного расследования.

В Лос-Анджелесе в январе 2025 года прошли масштабные пожары, охватившие лесные массивы города. Из-за сильного ветра и продолжительной засухи огонь вплотную приблизился к престижному району Пасифик-Палисейдс, где проживают известные представители американского шоу-бизнеса. По словам уже бывшего президента США Джо Байдена, на восстановление города после стихийного бедствия необходимы десятки миллионов долларов.

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Президент США Дональд Трамп заявил о пропаже 100 миллионов долларов, которые были выделены на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом Трамп сообщил на своей своей странице в одной из социальных сетей. «Полная катастрофа. Похоже на очередное вдохновленное демократами мошенничество. 100 миллионов долларов пропали», — написал Трамп. Сообщение он опубликовал в Truth Social. По словам американского лидера, средства предназначались для поддержки жителей, пострадавших в результате масштабных природных пожаров. Президент Штатов также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в неэффективном управлении и подчеркнул, что ситуация с исчезновением средств требует немедленного расследования. В Лос-Анджелесе в январе 2025 года прошли масштабные пожары, охватившие лесные массивы города. Из-за сильного ветра и продолжительной засухи огонь вплотную приблизился к престижному району Пасифик-Палисейдс, где проживают известные представители американского шоу-бизнеса. По словам уже бывшего президента США Джо Байдена, на восстановление города после стихийного бедствия необходимы десятки миллионов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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