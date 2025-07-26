В Камбодже из-за атаки армии Таиланда погибли 13 человек

Около 13 жителей Камбоджи погибли в результате атаки армии Таиланда на приграничную провинцию Поусат. Более 70 человек получили ранения. Об этом сообщают в Министерстве национальной обороны Камбоджи.
«13 камбоджийских граждан, из которых пять военнослужащих королевских вооруженных сил Камбоджи и восемь гражданских лиц, были убиты в результате атаки тайских вооруженных сил 26 июля рано утром в провинции Поусат», — передает слова секретаря Министерства национальной обороны Камбоджи генерала-лейтенанта Мали Сочхеат Khmer Times. Она также отметила, что 21 солдат камбоджийской армии и по меньшей мере 50 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в ходе штурма артиллерийским огнем со стороны Таиланда.
Между Таиландом и Камбоджей вспыхнул военный конфликт. В течение последних недель ситуация между государствами стремительно обострялась, достигнув максимального пика после решения Бангкока отозвать своего посла из Пномпеня и объявить о высылке камбоджийского дипломата. Камбоджа применила реактивные системы залпового огня «Град» по территории Таиланда. В ответ на это Военно-воздушные силы Таиланда нанесли авиационный удар с использованием истребителей F-16 по камбоджийским позициям.
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