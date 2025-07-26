В Приамурье назвали количество погибших в авиакатастрофе Ан-24 жителей региона

Среди 48 погибших в катастрофе пассажирского самолета Ан-24, произошедшей 25 июля, 23 человека были жителями Амурской области. Об этом сообщили власти региона.
«Из 48 погибших — 23 человека проживали в Амурской области, большая часть — в Тынде», — написали в telegram-канале регионального правительства. Трое жили в Благовещенске, один — в городе Зея, еще один — в Зейском районе.
Ранее тела погибших были извлечены из-под обломков самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Тынде. На месте происшествия прошли следственные мероприятия, обнаружены бортовые самописцы.
Самолет Ан-24 упал 24 июля вблизи города Тында, примерно в 15 километрах от населенного пункта. На борту воздушного судна находились 48 человек, включая шестерых членов экипажа. В результате происшествия никто из находившихся на борту не выжил.
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