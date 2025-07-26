В Приамурье назвали количество погибших в авиакатастрофе Ан-24 жителей региона

При крушении самолета Ан-24 погибло 23 жителя Амурской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Ан-24 разбился 24 июля (фото из архива)
Ан-24 разбился 24 июля (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Крушение самолета Ан-24 с десятками пассажиров в Приамурье

Среди 48 погибших в катастрофе пассажирского самолета Ан-24, произошедшей 25 июля, 23 человека были жителями Амурской области. Об этом сообщили власти региона.

«Из 48 погибших — 23 человека проживали в Амурской области, большая часть — в Тынде», — написали в telegram-канале регионального правительства. Трое жили в Благовещенске, один — в городе Зея, еще один — в Зейском районе.

Ранее тела погибших были извлечены из-под обломков самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Тынде. На месте происшествия прошли следственные мероприятия, обнаружены бортовые самописцы.

Самолет Ан-24 упал 24 июля вблизи города Тында, примерно в 15 километрах от населенного пункта. На борту воздушного судна находились 48 человек, включая шестерых членов экипажа. В результате происшествия никто из находившихся на борту не выжил.

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Среди 48 погибших в катастрофе пассажирского самолета Ан-24, произошедшей 25 июля, 23 человека были жителями Амурской области. Об этом сообщили власти региона. «Из 48 погибших — 23 человека проживали в Амурской области, большая часть — в Тынде», — написали в telegram-канале регионального правительства. Трое жили в Благовещенске, один — в городе Зея, еще один — в Зейском районе. Ранее тела погибших были извлечены из-под обломков самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Тынде. На месте происшествия прошли следственные мероприятия, обнаружены бортовые самописцы. Самолет Ан-24 упал 24 июля вблизи города Тында, примерно в 15 километрах от населенного пункта. На борту воздушного судна находились 48 человек, включая шестерых членов экипажа. В результате происшествия никто из находившихся на борту не выжил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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