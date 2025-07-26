Двое человек погибли при атаке дронов ВСУ в Ростовской области: как регион пережил ночь. Карта

Дроны ВСУ атаковали пять районов Ростовской области, есть погибшие
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Дроны ВСУ атаковали пять районов Ростовской области
Дроны ВСУ атаковали пять районов Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ростовская область подверглась атаке украинских БПЛА — в ночь на 26 июля средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников. Погибли двое человек из-за возгорания в автомобиле. Есть повреждения жилых домов и энергоснабжения. Подробнее о том, как регион пережил ночь — в материале URA.RU. 

Легенда карты
Легенда карты
Фото:

Информация об атаке

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА в пяти районах: в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском. По данным Минобороны России, Ростовскую область ночью атаковали 12 беспилотников, большее количество пришлось только на Брянскую область.

Погибшие

Два человека погибли в сгоревшем автомобиле возле автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста. Личности погибших уточняются, на месте происшествия работают экстренные службы.

Повреждения

Падение обломков беспилотника в хуторе Чукаринский Шолоховского района привело к перебоям с электроснабжением по улице Терновая, а также к повреждению кровли и фасада, выбитым окнам в одном из жилых домов. Повреждения получили хозяйственные постройки.

Атака на другие регионы

Взрывы раздались и в других регионах РФ. Например, в Ставрополе местные жители сообщили минимум о четырех БПЛА. «Это уже в четвертый раз [за утро]. Что делать? Куда бежать? Я не понимаю» — в панике сказала женщина на видео, на фоне автомобильных сигнализаций.

Атаки зафиксированы и в других регионах Кавказа, например, в Северной Осетии, где ограничили полеты самолетов. Также ограничения ввели в Грозном.

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Ростовская область подверглась атаке украинских БПЛА — в ночь на 26 июля средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников. Погибли двое человек из-за возгорания в автомобиле. Есть повреждения жилых домов и энергоснабжения. Подробнее о том, как регион пережил ночь — в материале URA.RU.  Информация об атаке Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА в пяти районах: в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском. По данным Минобороны России, Ростовскую область ночью атаковали 12 беспилотников, большее количество пришлось только на Брянскую область. Погибшие Два человека погибли в сгоревшем автомобиле возле автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста. Личности погибших уточняются, на месте происшествия работают экстренные службы. Повреждения Падение обломков беспилотника в хуторе Чукаринский Шолоховского района привело к перебоям с электроснабжением по улице Терновая, а также к повреждению кровли и фасада, выбитым окнам в одном из жилых домов. Повреждения получили хозяйственные постройки. Атака на другие регионы Взрывы раздались и в других регионах РФ. Например, в Ставрополе местные жители сообщили минимум о четырех БПЛА. «Это уже в четвертый раз [за утро]. Что делать? Куда бежать? Я не понимаю» — в панике сказала женщина на видео, на фоне автомобильных сигнализаций. Атаки зафиксированы и в других регионах Кавказа, например, в Северной Осетии, где ограничили полеты самолетов. Также ограничения ввели в Грозном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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