Ростовская область подверглась атаке украинских БПЛА — в ночь на 26 июля средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников. Погибли двое человек из-за возгорания в автомобиле. Есть повреждения жилых домов и энергоснабжения. Подробнее о том, как регион пережил ночь — в материале URA.RU.
Информация об атаке
Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА в пяти районах: в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском. По данным Минобороны России, Ростовскую область ночью атаковали 12 беспилотников, большее количество пришлось только на Брянскую область.
Погибшие
Два человека погибли в сгоревшем автомобиле возле автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста. Личности погибших уточняются, на месте происшествия работают экстренные службы.
Повреждения
Падение обломков беспилотника в хуторе Чукаринский Шолоховского района привело к перебоям с электроснабжением по улице Терновая, а также к повреждению кровли и фасада, выбитым окнам в одном из жилых домов. Повреждения получили хозяйственные постройки.
Атака на другие регионы
Взрывы раздались и в других регионах РФ. Например, в Ставрополе местные жители сообщили минимум о четырех БПЛА. «Это уже в четвертый раз [за утро]. Что делать? Куда бежать? Я не понимаю» — в панике сказала женщина на видео, на фоне автомобильных сигнализаций.
Атаки зафиксированы и в других регионах Кавказа, например, в Северной Осетии, где ограничили полеты самолетов. Также ограничения ввели в Грозном.
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