Атакованные предприятия и жертвы среди населения: карта ударов беспилотников ВСУ на регионы РФ 26 июля

Беспилотники ВСУ атаковали пять районов Ростовской области, есть погибшие
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ВСУ атаковали Россию полсотней беспилотников
ВСУ атаковали Россию полсотней беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО России отбили ночную атаку украинских беспилотников на регионы. В Ростовской области погибли два человека, в Ставрополе атакованы промышленные объекты, в Пензенской целью стало предприятие. Больше всего дронов, по информации Минобороны, сбито над Брянской областью. А на Северном Кавказе введены ограничения на полеты самолетов на фоне опасности атак БПЛА. Подробнее об отраженной атаке ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.

Легенда карты
Легенда карты
Фото:

ВСУ атакует российские регионы

В ночь на 26 июля над территорией России сбили 54 украинских БПЛА. Основная часть дронов была ликвидирована в Брянской области — 24 аппарата. Кроме того, 12 беспилотников сбиты над Ростовской областью, шесть — над территорией Крыма, четыре — над Азовским морем, три — над Черным. Еще по два беспилотника уничтожены в Орловской и Тульской областях, один — в Белгородской.

Погибшие в Ростовской области

В ночь на 26 июля средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников, зафиксированную сразу в пяти районах Ростовской области. «Ночью в Ростовской области атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах», — заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. 

Возле автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста в результате атаки беспилотников ВСУ загорелся автомобиль, погибли два человека. Личности погибших уточняются, на месте происшествия продолжают работать эксперты.

В результате падения одного из дронов в хуторе Чукаринский на улице Терновая были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. Кроме того, взрывная волна повредила крышу и фасад жилого дома, выбила оконные стекла и нанесла ущерб хозяйственным постройкам.

Удары по промышленным объектам в Ставрополе

Украинские БПЛА сбиты в Ставропольском крае
Украинские БПЛА сбиты в Ставропольском крае
Фото:

Украинские беспилотники ударили по промышленным объектам в Ставрополе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он отметил, что атака была совершена на весь регион. На одном из объектов началось возгорание, однако оно было ликвидировано. В настоящее время экстренные службы устраняют последствия.

Пострадавших нет, жилые дома и системы жизнеобеспечения не повреждены. Владимиров добавил, что, вероятно, атака ВСУ должна была нарушить энергоснабжение в городе, однако была отражена средствами ПВО и временным ограничением мобильного интернета.

Атака на предприятие в Пензенской области

ВСУ утром попытались атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, рассказал глава региона Олег Мельниченко. Он добавил, что жертв и разрушений нет. Временно ограничен мобильный интернет для борьбы с БПЛА.

Повреждения в Брянской области

Обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом в Советском районе Брянска, сообщил Александр Богомаз. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет. Обломки еще одного дрона упали на нежилое строение.

Ограничения полетов и опасности атак БПЛА

В республике Северная Осетия введен план «Ковер» на фоне опасности атак беспилотников. В республике ограничили мобильный интернет, сообщил губернатор региона Сергей Меняйло. 

Аэропорт Беслан во Владикавказе (Ставропольский край) приостановил прием и выпуск самолетов. Аналогичные меры введены в аэропорту Северный в Грозном (Чечня). 

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать города Владикавказ и Нальчик (Кабардино-Балкарская республика), введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в telegram-каналах, официальных данных не поступало.

В Татарстане введен режим беспилотной опасности. Соответствующее оповещение пришло жителям региона. В калужском аэропорту Грабцево введены ограничения на полеты. В Краснодарском крае объявлена опасность атаки БПЛА.

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Средства ПВО России отбили ночную атаку украинских беспилотников на регионы. В Ростовской области погибли два человека, в Ставрополе атакованы промышленные объекты, в Пензенской целью стало предприятие. Больше всего дронов, по информации Минобороны, сбито над Брянской областью. А на Северном Кавказе введены ограничения на полеты самолетов на фоне опасности атак БПЛА. Подробнее об отраженной атаке ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU. ВСУ атакует российские регионы В ночь на 26 июля над территорией России сбили 54 украинских БПЛА. Основная часть дронов была ликвидирована в Брянской области — 24 аппарата. Кроме того, 12 беспилотников сбиты над Ростовской областью, шесть — над территорией Крыма, четыре — над Азовским морем, три — над Черным. Еще по два беспилотника уничтожены в Орловской и Тульской областях, один — в Белгородской. Погибшие в Ростовской области В ночь на 26 июля средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников, зафиксированную сразу в пяти районах Ростовской области. «Ночью в Ростовской области атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах», — заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.  Возле автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста в результате атаки беспилотников ВСУ загорелся автомобиль, погибли два человека. Личности погибших уточняются, на месте происшествия продолжают работать эксперты. В результате падения одного из дронов в хуторе Чукаринский на улице Терновая были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. Кроме того, взрывная волна повредила крышу и фасад жилого дома, выбила оконные стекла и нанесла ущерб хозяйственным постройкам. Удары по промышленным объектам в Ставрополе Украинские беспилотники ударили по промышленным объектам в Ставрополе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он отметил, что атака была совершена на весь регион. На одном из объектов началось возгорание, однако оно было ликвидировано. В настоящее время экстренные службы устраняют последствия. Пострадавших нет, жилые дома и системы жизнеобеспечения не повреждены. Владимиров добавил, что, вероятно, атака ВСУ должна была нарушить энергоснабжение в городе, однако была отражена средствами ПВО и временным ограничением мобильного интернета. Атака на предприятие в Пензенской области ВСУ утром попытались атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, рассказал глава региона Олег Мельниченко. Он добавил, что жертв и разрушений нет. Временно ограничен мобильный интернет для борьбы с БПЛА. Повреждения в Брянской области Обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом в Советском районе Брянска, сообщил Александр Богомаз. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет. Обломки еще одного дрона упали на нежилое строение. Ограничения полетов и опасности атак БПЛА В республике Северная Осетия введен план «Ковер» на фоне опасности атак беспилотников. В республике ограничили мобильный интернет, сообщил губернатор региона Сергей Меняйло.  Аэропорт Беслан во Владикавказе (Ставропольский край) приостановил прием и выпуск самолетов. Аналогичные меры введены в аэропорту Северный в Грозном (Чечня).  Беспилотники ВСУ пытаются атаковать города Владикавказ и Нальчик (Кабардино-Балкарская республика), введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в telegram-каналах, официальных данных не поступало. В Татарстане введен режим беспилотной опасности. Соответствующее оповещение пришло жителям региона. В калужском аэропорту Грабцево введены ограничения на полеты. В Краснодарском крае объявлена опасность атаки БПЛА.
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