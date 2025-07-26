Ракета Камбоджи упала в Лаосе, бои приближаются к курортам с россиянами: обстановка на 26 июля

Боевые столкновения между Камбоджей и Таиландом продолжаются уже третий день. В южных районах, провинциях Трат и Чантхабури, был открыт новый фронт боевых действий. Эти территории расположены вблизи популярных среди россиян курортов.
Кроме того, камбоджийские артиллерийские снаряды попали на территорию Лаоса, что поставило под вопрос случайность этого удара. Обстановка на третий день конфликта — в материале URA.RU.
Сколько человек погибло
В результате утреннего обстрела Таиландом камбоджийской провинции Поусат погибли 13 человек, включая пятерых военнослужащих и восемь гражданских лиц. Как сообщил генерал-лейтенант Мали Сочхеат из Министерства национальной обороны Камбоджи, число раненых превысило 70 человек, среди которых 21 военный и около 50 мирных жителей.
Армия Камбоджи обстреляла Лаос
Камбоджийские снаряды поразили территорию Лаоса. Генерал-майор Винтхай Сувари, представитель сухопутных войск Таиланда, выразил сомнения в случайности удара, отметив, что значительное отклонение снарядов от цели выглядит подозрительным. Он подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам ведения боевых действий и назвал их «игрой без правил».
Боевые столкновения приближаются к курортам
Военные столкновения приблизились к популярным среди россиян туристическим регионам. Особую тревогу вызывает открытие южного фронта в провинциях Трат и Чантхабури, расположенных всего в 200 км от Бангкока и 150 км от Паттайи. Власти Таиланда уже эвакуировали 130 тысяч человек из приграничных районов и задействовали военно-морские силы.
Таиланд ударил по камбоджийским РСЗО
Таиланд нанес авиаудар по камбоджийским системам залпового огня. Генерал-майор Ванчана Савайди заявил, что четыре военных самолета (два F-16 и два Gripen) поразили позиции китайских РСЗО PHL-03 с дальностью стрельбы 130 км. Этот шаг был обоснован предыдущими обстрелами камбоджийской стороной гражданских объектов Таиланда, приведшими к жертвам среди мирного населения.
Трамп поговорил с главами Таиланда и Камбоджи
Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что провел переговоры с главами конфликтующих стран. Он заявил, что на переговорах оба лидера заверили его в желании прекратить военные действия. Трамп намерен прекратить все торговые отношения с Таиладном и Комбоджей, пока эти договоренности не будут достигнуты.
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