26 июля 2025

Тюменских водителей предупредили об опасности на федеральной трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе снизилась видимость из-за тумана
На трассе снизилась видимость из-за тумана Фото:

На участке автодороги Тюмень — Омск в ночь на 27 июля ухудшилась видимость. Как сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор», на трассу опустился туман.

«Внимание! На автодороге Р-402 на 334-м и 357-м километре туман, низкая видимость», — говорится в сообщении. Водителей просят быть внимательными на дороге и соблюдать дистанцию.

Несколькими часами ранее на 37-м километре трассы вводилось реверсивное движение. Здесь на пути водителей были обнаружены посторонние предметы.

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На участке автодороги Тюмень — Омск в ночь на 27 июля ухудшилась видимость. Как сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор», на трассу опустился туман. «Внимание! На автодороге Р-402 на 334-м и 357-м километре туман, низкая видимость», — говорится в сообщении. Водителей просят быть внимательными на дороге и соблюдать дистанцию. Несколькими часами ранее на 37-м километре трассы вводилось реверсивное движение. Здесь на пути водителей были обнаружены посторонние предметы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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