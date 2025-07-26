Тюменских водителей предупредили об опасности на федеральной трассе

На трассе снизилась видимость из-за тумана
На участке автодороги Тюмень — Омск в ночь на 27 июля ухудшилась видимость. Как сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор», на трассу опустился туман.
«Внимание! На автодороге Р-402 на 334-м и 357-м километре туман, низкая видимость», — говорится в сообщении. Водителей просят быть внимательными на дороге и соблюдать дистанцию.
Несколькими часами ранее на 37-м километре трассы вводилось реверсивное движение. Здесь на пути водителей были обнаружены посторонние предметы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!