На тюменской трассе введены ограничения

На автодороге были обнаружены посторонние предметы
На 37-м километре трассы Тюмень – Омск введено реверсивное движение. Об этом в telegram-канале сообщило ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 км 37 организовано реверсивное движение», — говорится сообщение.
Ранее на данном участке автодороги были обнаружены посторонние предметы в направлении города Ишим. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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