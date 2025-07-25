25 июля 2025

На тюменской трассе введены ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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На автодороге были обнаружены посторонние предметы
На автодороге были обнаружены посторонние предметы Фото:

На 37-м километре трассы Тюмень – Омск введено реверсивное движение. Об этом в telegram-канале сообщило ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 км 37 организовано реверсивное движение», — говорится сообщение.

Ранее на данном участке автодороги были обнаружены посторонние предметы в направлении города Ишим. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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На 37-м километре трассы Тюмень – Омск введено реверсивное движение. Об этом в telegram-канале сообщило ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-402 км 37 организовано реверсивное движение», — говорится сообщение. Ранее на данном участке автодороги были обнаружены посторонние предметы в направлении города Ишим. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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