26 июля 2025
25 июля 2025

В деле о челябинском дорожном картеле появились еще три фигуранта

© Служба новостей «URA.RU»
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Еще три человека стали фигурантами дела о растрате на дорожных подрядах
Еще три человека стали фигурантами дела о растрате на дорожных подрядах Фото:
новость из сюжета
Задержан глава челябинского миндора Нечаев

В уголовном деле о растрате госбюджета, по которому задержан министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, появились еще три фигуранта. Соответствующая информация значится в судебных документах.

«В уголовном деле директора „Технопарка“ Александра Зырянова фигурируют еще трое обвиняемых. Оно расследуется в рамках дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева об особо крупной растрате», — уточнило ТАСС со ссылкой на судебные акты. Фамилии персон не раскрываются.

Как сообщало URA.RU ранее, министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву продлили срок в СИЗО еще на три месяца. Аналогичное решение принято в отношении его предшественника Дмитрия Микулика, начальника правового управления миндора Анны Курьяновой и бизнесменов Александра Зырянова и Константина Зарипова. Фигуранты останутся в СИЗО до 10 октября. Также была задержана юрист Екатерина Краснихина, при этом сторона обвинения не стала запрашивать для нее арест.

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В уголовном деле о растрате госбюджета, по которому задержан министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, появились еще три фигуранта. Соответствующая информация значится в судебных документах. «В уголовном деле директора „Технопарка“ Александра Зырянова фигурируют еще трое обвиняемых. Оно расследуется в рамках дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева об особо крупной растрате», — уточнило ТАСС со ссылкой на судебные акты. Фамилии персон не раскрываются. Как сообщало URA.RU ранее, министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву продлили срок в СИЗО еще на три месяца. Аналогичное решение принято в отношении его предшественника Дмитрия Микулика, начальника правового управления миндора Анны Курьяновой и бизнесменов Александра Зырянова и Константина Зарипова. Фигуранты останутся в СИЗО до 10 октября. Также была задержана юрист Екатерина Краснихина, при этом сторона обвинения не стала запрашивать для нее арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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