В деле о челябинском дорожном картеле появились еще три фигуранта

В уголовном деле о растрате госбюджета, по которому задержан министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, появились еще три фигуранта. Соответствующая информация значится в судебных документах.
«В уголовном деле директора „Технопарка“ Александра Зырянова фигурируют еще трое обвиняемых. Оно расследуется в рамках дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева об особо крупной растрате», — уточнило ТАСС со ссылкой на судебные акты. Фамилии персон не раскрываются.
Как сообщало URA.RU ранее, министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву продлили срок в СИЗО еще на три месяца. Аналогичное решение принято в отношении его предшественника Дмитрия Микулика, начальника правового управления миндора Анны Курьяновой и бизнесменов Александра Зырянова и Константина Зарипова. Фигуранты останутся в СИЗО до 10 октября. Также была задержана юрист Екатерина Краснихина, при этом сторона обвинения не стала запрашивать для нее арест.
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