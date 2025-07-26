Зеркальная дата вызвала свадебный бум в Пермском крае

В ЗАГСах Пермского края 25 июля зафиксирован рекорд по количеству заключенных браков. В этот день поженились более 300 пар, пояснили в региональном управлении записи актов гражданского состояния.
По данным ведомства, свадебный бум связан с тем, что традиционная для бракосочетаний пятница совпала с зеркальной датой — 25.07.25. «Количество заявлений на этот день выросло почти в два раза. В предыдущую зеркальную дату в регионе было зарегистрировано 267 пар. Этот год побил рекорд — поженилось более 300 пар», — представителей управления ЗАГСа цитируют «Вести-Пермь».
Сотрудники ЗАГСов отметили, что готовились к наплыву молодоженов заранее — усилили состав работников и дополнительно организовали пространства для бракосочетаний. В управлении подчеркнули: несмотря на возросшую нагрузку, все пары смогли провести церемонию в торжественной обстановке.
URA.RU сообщало ранее, что пермские молодожены все чаще стали отказываться от традиционных свадеб. При этом подскочили цены на организацию церемоний. О том, как сэкономить на празднике — узнаете из нашего материала.
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