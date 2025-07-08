Как сэкономить на свадьбе в Перми

Чтобы уложиться в свадебный бюджет, молодоженам рекомендуют грамотно составить смету. Спонтанные траты не дадут сэкономить при планировании праздника, рассказала URA.RU организатор свадеб из Перми Анастасия Кустова.
«На начальном этапе подготовки нужно обсудить, какие позиции в празднике для вас очень важны и на чем вы не готовы экономить. Например, это могут быть красивая площадка, ведущий и очень вкусное меню. Теперь, внимание, мы не бежим за платьем и за кольцами и не тратим на них половину своего бюджета. Сначала выбираем то, что важно, а потом уже распределяем бюджет на остальные статьи затрат», — рассказала Анастасия Кустова корреспонденту агентства.
Организатор свадеб отметила, что часто невесты покупают платье, например, за 100 тысяч рублей и кольца за 180 тысяч рублей. А после этого понимают, что денег на все остальное почти не осталось. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуют прописать статьи затрат и искать специалистов, которые окажут услуги в рамках суммы.
Собеседница агентства добавила, что свадьба с организатором может быть даже выгоднее, чем самостоятельная подготовка. «Мы знаем что можно сократить, а что нет, где оптимизация не повлияет на общее качество проекта, а без чего свадьба станет из серии „ожидание-реальность“. Например, мы часто видим свадьбы, на которых делают классный финал со спецэффектами, но не заказывают технический свет на свадьбу. Спецэффекты занимают буквально пару минут. Это до 10 фотографий. А все остальные кадры делают при плохом освещении. Нет смысла тратить много денег на фотографа и видеографа и при этом не обеспечить минимально красивое освещение», — отметила Анастасия Кустова.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми затраты на свадьбу выросли на 30%. А современные молодожены отказываются от традиционных торжеств.
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