Штаб ВСУ сбежал из Покровска, оставив город бойцам ВС России

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ВСУ покидают Красноармейск
ВСУ покидают Красноармейск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штаб ВСУ эвакуирован из Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Это указывает на скорое оставление города украинскими военнослужащими, сообщают военные telegram-каналы.

«Под Красноармейском (Покровском) эвакуирован штаб украинской группировки. Это стандартный признак того, что город для них скоро будет потерян», — пишет telegram-канал «Военндело».

Днем ранее военный и политический аналитик из ДНР Ян Гагин сообщил, что большая часть командного состава украинских сил покинула Красноармейск на фоне начавшегося наступления российских войск. По словам эксперта, украинские военнослужащие, находящиеся в городе, находятся в состоянии деморализации и пытаются найти варианты для отхода из населенного пункта. Гагин также подчеркнул, что украинские подразделения осознают неизбежность перехода города под контроль российской армии.

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Штаб ВСУ эвакуирован из Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Это указывает на скорое оставление города украинскими военнослужащими, сообщают военные telegram-каналы. «Под Красноармейском (Покровском) эвакуирован штаб украинской группировки. Это стандартный признак того, что город для них скоро будет потерян», — пишет telegram-канал «Военндело». Днем ранее военный и политический аналитик из ДНР Ян Гагин сообщил, что большая часть командного состава украинских сил покинула Красноармейск на фоне начавшегося наступления российских войск. По словам эксперта, украинские военнослужащие, находящиеся в городе, находятся в состоянии деморализации и пытаются найти варианты для отхода из населенного пункта. Гагин также подчеркнул, что украинские подразделения осознают неизбежность перехода города под контроль российской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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