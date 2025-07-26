26 июля 2025

В Перми задерживается авиарейс до Пулково из-за атаки БПЛА на Ленобласть. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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График скорректировали из-за ограничений в аэропорту Санкт-Петербурга
График скорректировали из-за ограничений в аэропорту Санкт-Петербурга Фото:

В пермском аэропорту 27 июля почти на два часа перенесли время отправления самолета в Пулково (Санкт-Петербург). Эта информация появилась на табло Большого Савино. Утром в Ленобласти развернули план «Ковер» из-за атаки украинских БПЛА.

«Номер рейса: СУ 2837, авиакомпания „Аэрофлот“. Пермь — Санкт-Петербург. Время вылета по расписанию: 17:50. Расчетное время: 19:45», — указано на сайте пермского аэропорта.

На момент публикации в Перми также задерживаются два перелета в Сочи и два прибытия бортов. Пассажиров просят следить за корректировкой расписания.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к изменению расписания
Пассажиров просят с пониманием отнестись к изменению расписания
Фото:

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В пермском аэропорту 27 июля почти на два часа перенесли время отправления самолета в Пулково (Санкт-Петербург). Эта информация появилась на табло Большого Савино. Утром в Ленобласти развернули план «Ковер» из-за атаки украинских БПЛА. «Номер рейса: СУ 2837, авиакомпания „Аэрофлот“. Пермь — Санкт-Петербург. Время вылета по расписанию: 17:50. Расчетное время: 19:45», — указано на сайте пермского аэропорта. На момент публикации в Перми также задерживаются два перелета в Сочи и два прибытия бортов. Пассажиров просят следить за корректировкой расписания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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