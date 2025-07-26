График скорректировали из-за ограничений в аэропорту Санкт-Петербурга
В пермском аэропорту 27 июля почти на два часа перенесли время отправления самолета в Пулково (Санкт-Петербург). Эта информация появилась на табло Большого Савино. Утром в Ленобласти развернули план «Ковер» из-за атаки украинских БПЛА.
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«Номер рейса: СУ 2837, авиакомпания „Аэрофлот“. Пермь — Санкт-Петербург. Время вылета по расписанию: 17:50. Расчетное время: 19:45», — указано на сайте пермского аэропорта.
На момент публикации в Перми также задерживаются два перелета в Сочи и два прибытия бортов. Пассажиров просят следить за корректировкой расписания.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к изменению расписания
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