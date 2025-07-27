Массовые задержки и отмены авиарейсов в Пулково: какие проблемы вызвала атака ВСУ в день ВМФ

В небе над Ленинградской областью было уничтожено свыше 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, в настоящее время в Ленинградской области продолжаются мероприятия по отражению атаки дронов. Украина атаковала регионы России в день Военно-Морского Флота.
В населенных пунктах Гатчина и Войсковицы зафиксированы случаи падения обломков. В Ломоносовском районе обломки сбитого БПЛА спровоцировали возгорание частных построек, пожар был оперативно локализован. На месте происшествия работают сотрудники Леноблпожспаса и МЧС. Какие проблемы вызвала массированная атака ВСУ на Ленобласть — в материале URA.RU.
Закрытие аэропорта Пулково
Утром 27 июля пулковский аэропорт в Санкт-Петербурге временно прекратил выполнение взлетов и посадок воздушных судов в связи с возможной угрозой атаки беспилотников со стороны украинских вооруженных сил. Применение подобных ограничительных мер — необходимая мера для обеспечения безопасности полетов.
Изменение расписаний авиарейсов
Вскоре после введения ограничений пресс-служба Пулково информировала пассажиров о возможных изменениях в расписании и задержках рейсов. В администрации воздушной гавани подчеркнули необходимость внимательно отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов на онлайн-табло аэропорта, а также рекомендовали пользоваться официальным telegram-ботом Пулково для своевременного получения обновлений. Кроме того, региональная транспортная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав пассажиров, чьи рейсы были задержаны.
Массовые задержки рейсов
Сейчас в Пулково из-за введенных ограничительных мер, связанных с обеспечением безопасности россиян, отменены 22 рейса, еще 70 задержаны; количество затронутых рейсов продолжает увеличиваться. В частности, задержки наблюдаются по маршруту в такие города, как Тюмень, Екатеринбург, Нижневартовск и Челябинск.
Семь часов в самолете
По данным telegram-канала Baza, из-за угрозы атаки украинских беспилотников один из самолетов уже несколько часов находится в Шереметьево. Пассажиры рейса, следовавшего по маршруту Уфа—Санкт-Петербург, на протяжении семи часов остаются на борту самолета и не обеспечены полноценным питанием, у людей есть только вода.
Первоначально вылет рейса был отложен на 20 минут, однако затем самолет все же поднялся в воздух. При приближении к Санкт-Петербургу воздушное судно было вынуждено изменить курс и совершить посадку в московском аэропорту Шереметьево. В настоящее время пассажиры продолжают находиться на борту в течение примерно двух часов после посадки, а общее время их ожидания с момента вылета достигло семи часов.
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