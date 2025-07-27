Спасательные работы на месте обрушения дома в Саратове завершены

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Из-за взрыва газа погибли семь человек (архивное фото)
Из-за взрыва газа погибли семь человек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Поисково-спасательные работы жилого дома в Саратове, где произошел взрыв бытового газа, завершены. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин.

«По состоянию на 19:00 поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова официально завершены», — сообщил губернатор Саратовской области. Свое сообщение он опубликовал в telegram-канале.

Он добавил, что жертвами ЧП стали семь человек, среди которых оказался и маленький ребенок. Сотрудники экстренных служб обнаружили их тела под завалами. Бусаргин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

По словам главы региона, сотрудники МЧС совместно с представителями областной службы спасения продолжают разбирать завалы разрушенного здания. Одновременно осуществляется транспортировка строительных остатков на специализированный полигон. Завтра эксперты начнут оценку состояния конструктивных элементов в четвертом и пятом подъездах данного дома.

Ранее глава города Михаил Исаев рассказал, что проживание в первом, втором и третьем подъездах небезопасно для жителей. По его словам, жители получают необходимую помощь, а в водоснабжение в этих подъездах организовано по временной схеме, электроснабжение подается без перебоев.

Ранее, 24 июля в одном из многоквартирных домов Саратова произошел взрыв, в результате которого обрушилась часть здания с десятого по первый этаж. Также стало известно, что погиб начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев. После ЧП без вести пропавшими числятся десять человек, включая одного несовершеннолетнего.

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Поисково-спасательные работы жилого дома в Саратове, где произошел взрыв бытового газа, завершены. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин. «По состоянию на 19:00 поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова официально завершены», — сообщил губернатор Саратовской области. Свое сообщение он опубликовал в telegram-канале. Он добавил, что жертвами ЧП стали семь человек, среди которых оказался и маленький ребенок. Сотрудники экстренных служб обнаружили их тела под завалами. Бусаргин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. По словам главы региона, сотрудники МЧС совместно с представителями областной службы спасения продолжают разбирать завалы разрушенного здания. Одновременно осуществляется транспортировка строительных остатков на специализированный полигон. Завтра эксперты начнут оценку состояния конструктивных элементов в четвертом и пятом подъездах данного дома. Ранее глава города Михаил Исаев рассказал, что проживание в первом, втором и третьем подъездах небезопасно для жителей. По его словам, жители получают необходимую помощь, а в водоснабжение в этих подъездах организовано по временной схеме, электроснабжение подается без перебоев. Ранее, 24 июля в одном из многоквартирных домов Саратова произошел взрыв, в результате которого обрушилась часть здания с десятого по первый этаж. Также стало известно, что погиб начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев. После ЧП без вести пропавшими числятся десять человек, включая одного несовершеннолетнего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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