Разрушенный дом в Астрахани показали с беспилотника

В Астрахани беспилотники МЧС обследуют обрушившийся жилой дом при помощи БПЛА
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Спасатели в Астрахани используют БПЛА для разбора завалов обрушевшегося дома
Спасатели в Астрахани используют БПЛА для разбора завалов обрушевшегося дома Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушилась часть многоэтажки

В Астрахани специалисты МЧС России задействовали беспилотники для обследования разрушенного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Астрахани для координации действий спасателей и обследования места обрушения используются беспилотники», — сообщили в МЧС России. Аэрофотосъемка помогает оперативно оценивать масштабы обрушения и корректировать работу спасателей на месте происшествия.

На месте также используют выотную технику. Спасателями разобрано и вывезено уже 60 кубометров обломков и мусора.

Ранее в Астрахани на улице Ляхова произошло частичное разрушение конструкций кирпичной пятиэтажки. На месте работают спасатели, следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело, передает VSE42.ru.

Из здания эвакуировали более десятка жителей. Восстанавливать строение власти не собираются.

Известно, что строение было признано аварийным еще в 2019 году, по словам жителей, в подвале дома постоянно стоит вода, а стены покрыты трещинами. Что еще известно о доме — в  материале URA.RU.

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В Астрахани специалисты МЧС России задействовали беспилотники для обследования разрушенного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В Астрахани для координации действий спасателей и обследования места обрушения используются беспилотники», — сообщили в МЧС России. Аэрофотосъемка помогает оперативно оценивать масштабы обрушения и корректировать работу спасателей на месте происшествия. На месте также используют выотную технику. Спасателями разобрано и вывезено уже 60 кубометров обломков и мусора. Ранее в Астрахани на улице Ляхова произошло частичное разрушение конструкций кирпичной пятиэтажки. На месте работают спасатели, следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело, передает VSE42.ru. Из здания эвакуировали более десятка жителей. Восстанавливать строение власти не собираются. Известно, что строение было признано аварийным еще в 2019 году, по словам жителей, в подвале дома постоянно стоит вода, а стены покрыты трещинами. Что еще известно о доме — в  материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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