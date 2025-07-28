Разрушенный дом в Астрахани показали с беспилотника

В Астрахани специалисты МЧС России задействовали беспилотники для обследования разрушенного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Астрахани для координации действий спасателей и обследования места обрушения используются беспилотники», — сообщили в МЧС России. Аэрофотосъемка помогает оперативно оценивать масштабы обрушения и корректировать работу спасателей на месте происшествия.
На месте также используют выотную технику. Спасателями разобрано и вывезено уже 60 кубометров обломков и мусора.
Ранее в Астрахани на улице Ляхова произошло частичное разрушение конструкций кирпичной пятиэтажки. На месте работают спасатели, следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело, передает VSE42.ru.
Из здания эвакуировали более десятка жителей. Восстанавливать строение власти не собираются.
Известно, что строение было признано аварийным еще в 2019 году, по словам жителей, в подвале дома постоянно стоит вода, а стены покрыты трещинами. Что еще известно о доме — в материале URA.RU.
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