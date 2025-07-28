В Астрахани зафиксированы первые пострадавшие в результате обрушения части подъезда пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, травмы получили три человека, сообщили в пресс-службе МЧС России. Однако данную информацию опровергли власти региона.
«Информация о трех пострадавших в Астрахани не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе главы региона в соцсетях. Там же уточнили, что житель соседнего подъезда с ограниченными возможностями передвижения был госпитализирован в АМОКБ с диагнозом «острая стрессовая реакция».
Однако, ранее представители МЧС отметили, что пострадавшие имеются. «По предварительным данным, три человека пострадали», — уточнили представители ведомства в своем telegram-канале. На месте происшествия для координации аварийно-спасательных работ развернут оперативный штаб.
Спасатели сконцентрировали усилия на поиске возможных пострадавших, для этого периодически объявляются минуты тишины. Информация о состоянии здания и количестве жителей, которые могли находиться внутри, уточняется.
Ранее стало известно, что в многоквартирном доме на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда. На месте работают экстренные службы, ведется разбор завалов и оценка последствий инцидента.
Строение было признано аварийным еще в 2019 году. По словам жителей, в подвале дома стоит вода, стены покрыты трещинами. Подъезд мог обвалиться из-за размытого фундамента, передает VSE42.ru.
Спасатели эвакуировали жителей пятиэтажки. Пункт временного размещения для жильцов дома был развернут в СОШ №8. На место прибыл губернатор региона Игорь Бабушкин.
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