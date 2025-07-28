В московском аэропорту Шереметьево наблюдается массовая отмена рейсов, из-за чего сотни пассажиров вынуждены проводить в терминале по несколько часов в ожидании. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Всех интересует один вопрос: когда начнется регистрация на их рейс. Как правило ответ они получают пространственный», — сообщил корреспондент агентства из аэропорта. Так например, семья с ребенком больше шести часов не может покинуть аэропорт: сначала был отменен их первый рейс, затем и следующий, на который они зарегистрировались.
Некоторые пассажиры спят в креслах, на полу размещается в основном молодежь. В зале вылетов, перед информационными стойками и табло скопились десятки людей. В ожидании вылета люди проводят по несколько часов — так, один из путешественников сообщил URA.RU, что уже пятую часть суток ждет отправления в командировку и вынужден покупать кофе, чтобы скоротать время.
Для поддержки пассажиров сотрудники аэропорта организовали раздачу питьевой воды в зале ожидания. Напитки предоставляются бесплатно.
Ранее сообщалось, что в работе информационной системы авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой. В Генпрокуратуре заявили о хакерской атаке. Утром компания сообщила об отмене 42 авиарейсов в разные города России, передает VSE42.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.