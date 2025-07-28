СК возбудил дело после крушения дома в Астрахани

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СК устанавливает обстоятельства разрушения части дома в Астрахани
СК устанавливает обстоятельства разрушения части дома в Астрахани Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушилась часть многоэтажки

Следственный комитет России по Астраханской области возбудил уголовное дело после обрушения части подъезда пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293, ст. 168 УК РФ (халатность, уничтожение имущества по неосторожности)», — собщили представители СУ СК России по региону. Инофрмацию об этом они выложили в своем telegram-канале

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы для определения причин обрушения и оценки ущерба. Расследование находится на особом контроле регионального управления Следственного комитета.

Днем на улице Ляхова произошло частичное разрушение конструкций жилого дома. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Сообщается, что из здания эвакуировали более десятка жителей. Информация о пострадавших уточняется. Власти региона держат ситуацию на контроле, место посетил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Известно, что строение было признано аварийным еще в 2019 году, по словам жителей, в подвале дома постоянно стоит вода, а стены покрыты трещинами. Восстанавливать обрушившийся дом не будут, передает VSE42.ru.

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Следственный комитет России по Астраханской области возбудил уголовное дело после обрушения части подъезда пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293, ст. 168 УК РФ (халатность, уничтожение имущества по неосторожности)», — собщили представители СУ СК России по региону. Инофрмацию об этом они выложили в своем telegram-канале.  В рамках расследования назначены необходимые экспертизы для определения причин обрушения и оценки ущерба. Расследование находится на особом контроле регионального управления Следственного комитета. Днем на улице Ляхова произошло частичное разрушение конструкций жилого дома. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства случившегося. Сообщается, что из здания эвакуировали более десятка жителей. Информация о пострадавших уточняется. Власти региона держат ситуацию на контроле, место посетил губернатор региона Игорь Бабушкин. Известно, что строение было признано аварийным еще в 2019 году, по словам жителей, в подвале дома постоянно стоит вода, а стены покрыты трещинами. Восстанавливать обрушившийся дом не будут, передает VSE42.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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