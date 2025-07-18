Путин и Эрдоган объединились против агрессии Израиля в Сирии

Президенты России и Турции объединились против агрессии Израиля в Сирии. Во время телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 18 июля ситуация в Арабской республике стала одной из ключевых тем. Эксперты объясняют, что после свержения не без усилий Анкары в декабре 2024 года президента Башара Асада, обстановка в Сирии и так была далека от стабильной. А израильские бомбежки еще больше усложняют ее.
Путин и Эрдоган провели «обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе». Сегодняшнее официальное сообщение Кремля по итогам переговоров начинается именно с сирийской темы — с обострения ситуации в стране.
«Выразив глубокую обеспокоенность в связи с недавним всплеском насилия в этой стране, лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества.
С обеих сторон акцентирована необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии», — говорится в релизе.
Эксперты считают, что ситуация в Сирии, агрессия Израиля стали поводом для телефонного разговора Путина и Эрдогана сегодня. В минувшую среду, 16 июля, Армия обороны Израиля нанесла удары по президентскому дворцу в Дамаске и по зданию генштаба ВС Сирии. А буквально этой ночью были новые израильские авиаудары по провинции Эс-Сувейда. Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа предостерег от «продолжения вопиющего вмешательства Израиля во внутренние дела Сирии». По его словам, это ведет «к дальнейшему хаосу и разрушениям и еще больше осложняет ситуацию в регионе».
В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль имеет обязательства по сохранению приграничной демилитаризованной зоны на юго-западе Сирии и защите местного друзского населения. Это значит, что отступать Тель-Авив не намерен. Как Израиль умеет провоцировать и развивать вооруженные конфликты, убедительно показали события в Секторе Газа и в Иране.
Политолог-международник Елена Супонина подтверждает, что нестабильность в Сирии, где остаются российские военные базы, нарастает. «Турецкое влияние в Сирии за последние месяцы возросло, и Эрдоган может оказывать серьезное воздействие на развитие событий.
Израильтяне хотят подвигнуть правительство Сирии на подписание в перспективе мирного соглашения с еврейским государством. Все это, естественно, вызывает очень большой интерес как у Турции, так и у России», — объяснила эксперт.
По ее словам, в Москве и в Анкере хорошо понимают, что бомбежки Израиля и угрозы Нетаньяху направить израильские войска в Сирию только подливают масло в огонь, но не решают проблему. «Россия и Турция могут предпринять скоординированные усилия, чтобы сдержать израильского премьера. Что касается заключения в перспективе мирных соглашений между Израилем и рядом арабских стран, — Россия не возражает против такой тенденции, если это приведет к стабильности в регионе.
Однако пока мы видим, что хаос только увеличивается. Такого рода целей нельзя добиваться нахрапом. Надо готовить ситуацию, на чем и настаивает Москва», — отметила Елена Супонина.
В декабре 2024 года, когда в Сирии произошел госпереворот и был свергнут президент Башар Асад, позиции России и Турции сильно расходились, напомнил завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов. Москва, которая имеет в Сирии военные базы с 2015 года, предоставила политическое убежище Асаду. Турция же — помогла на тот момент лидеру террористической группировки Ахмеду аш-Шараа захватить власть и сформировать правительство переходного периода.
«В сложившейся ситуации позиции России и Турции по Сирии во многом совпадают. Главное – в том, что они не хотят усиления Израиля в ближневосточном регионе», — отметил политолог.
Стабилизировать ситуацию в Сирии будет непросто, и не потому, что Израиль ведет агрессивную политику в отношении республики, а потому, что внутри страны нет стабильности, убежден Ниязов. «В тех силах, которые находятся в самой Сирии нет единства. Новая власть не слишком крепка, несмотря на поддержку со стороны Турции. Там есть курдский фактор, есть фактор арабов — полная каша. Поэтому Сирию, скорее всего, ждет судьба Ливии, Ирака — страна формально будет существовать в международно признанных границах, но разные территории страны будут контролировать разные силы. Факт остается фактом: как единая страна, которая когда-то была, Сирия погибла», — считает Ниязи Ниязов.
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