Какие города остались без перелетов от «Аэрофлота»: данные к этому часу

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 54 парных рейса из-за технического сбоя 28 июля. По данным Генеральной прокуратуры России, причиной сбоя стала хакерская атака на информационные системы авиакомпании. О том, сколько рейсов отменены, в какие города не смогли прилететь самолеты и заявление ведомств — в материале URA.RU.
В какие города не могут прилететь самолеты «Аэрофлот»
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об аннулировании свыше 50-ти рейсов вследствие сбоев в функционировании информационных систем. В итоге 26 городов оказались без перелетов самолетов этой авиакомпании.
В этом списке оказались Москва, Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкала, Минеральные воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Челябинск, Элиста, Кировск, Астана, Сочи.
«Аэрофлот» также сообщал о задержках восьми рейсов:
- Москва — Санкт-Петербург — Москва
- Москва – Волгоград – Москва
- Москва – Санкт-Петербург – Москва
- Москва – Мурманск – Москва
- Москва – Казань – Москва
- Москва – Уфа – Москва
- Москва – Сургут – Москва
- Москва – Ташкент – Москва
Заявление «Аэрофлота»
Аэрофлот сообщает, что в связи со сбоем в ИТ-инфраструктуре авиакомпания проводит вынужденную корректировку расписания полетов, в том числе путем частичной отмены рейсов. Уточняется, что о статусе рейсов пассажиры могут следить на онлайн-табло сайтов и информационных табло аэропортов вылета, также в основном разделе сайта «Аэрофлота». Пассажирам компания пообещала вернуть деньги ли переоформить билеты.
Заявления Минтранса по ситуации
В Министерстве транспорта РФ заявили, что для нормализации ситуации с авиарейсами компании «Аэрофлот» принимаются дополнительные меры. Уточняется, что отменены 54 парных рейса (туда-обратно) на понедельник, 28 июля. Остальные 206 рейсов из запланированных на сегодня 260 готовятся к завершению, заявили в telegram-канале ведомства.
"После совещания замминистра транспорта Владимира Потешкина представителями Минтранса, Росавиации, аэропорта и авиакомпании принято решение, что приоритет в расписании «Аэрофлота» отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за границу, в том числе на широкофюзеляжных самолетах". — сообщили в ведомстве.
Информация по переоформлению документов
В Министерстве транспорта сообщили, что граждане с детьми, маломобильные пассажиры, а также участники СВО в первую очередь сталкиваются с особенностями работы касс и процедурой переоформления билетов. Для пассажиров трансферных рейсов организовано дополнительное информирование и проводится индивидуальная работа, отметили в ведомстве.
В «Аэрофлоте» заявили, что пассажиры могут получить возврат средств в канале приобретения билетов, также могут переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней.
«Если вы начали перемещение по маршруту с пересадкой, и ваш второй рейс отменен, вам будет автоматически предложено место на следующем рейсе со свободными местами», — заявили в компании.
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