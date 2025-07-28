Какие города остались без перелетов от «Аэрофлота»: данные к этому часу

Без перелетов самолетов Аэрофлота остались 26 городов
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«Аэрофлот» отменил 54 парных рейса
«Аэрофлот» отменил 54 парных рейса Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 54 парных рейса из-за технического сбоя 28 июля. По данным Генеральной прокуратуры России, причиной сбоя стала хакерская атака на информационные системы авиакомпании. О том, сколько рейсов отменены, в какие города не смогли прилететь самолеты и заявление ведомств — в материале URA.RU.

В какие города не могут прилететь самолеты «Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об аннулировании свыше 50-ти рейсов вследствие сбоев в функционировании информационных систем. В итоге 26 городов оказались без перелетов самолетов этой авиакомпании.

В этом списке оказались Москва, Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкала, Минеральные воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Челябинск, Элиста, Кировск, Астана, Сочи.

«Аэрофлот» также сообщал о задержках восьми рейсов:

  • Москва — Санкт-Петербург — Москва
  • Москва – Волгоград – Москва
  • Москва – Санкт-Петербург – Москва
  • Москва – Мурманск – Москва
  • Москва – Казань – Москва
  • Москва – Уфа – Москва
  • Москва – Сургут – Москва
  • Москва – Ташкент – Москва

Заявление «Аэрофлота»

Аэрофлот сообщает, что в связи со сбоем в ИТ-инфраструктуре авиакомпания проводит вынужденную корректировку расписания полетов, в том числе путем частичной отмены рейсов. Уточняется, что о статусе рейсов пассажиры могут следить на онлайн-табло сайтов и информационных табло аэропортов вылета, также в основном разделе сайта «Аэрофлота». Пассажирам компания пообещала вернуть деньги ли переоформить билеты.

Заявления Минтранса по ситуации

В Министерстве транспорта РФ заявили, что для нормализации ситуации с авиарейсами компании «Аэрофлот» принимаются дополнительные меры. Уточняется, что отменены 54 парных рейса (туда-обратно) на понедельник, 28 июля. Остальные 206 рейсов из запланированных на сегодня 260 готовятся к завершению, заявили в telegram-канале ведомства. 

"После совещания замминистра транспорта Владимира Потешкина представителями Минтранса, Росавиации, аэропорта и  авиакомпании принято решение, что приоритет в расписании «Аэрофлота» отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за границу, в том числе на широкофюзеляжных самолетах". — сообщили в ведомстве. 

Информация по переоформлению документов

В Министерстве транспорта сообщили, что граждане с детьми, маломобильные пассажиры, а также участники СВО в первую очередь сталкиваются с особенностями работы касс и процедурой переоформления билетов. Для пассажиров трансферных рейсов организовано дополнительное информирование и проводится индивидуальная работа, отметили в ведомстве.

В «Аэрофлоте» заявили, что пассажиры могут получить возврат средств в канале приобретения билетов, также могут переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней. 

«Если вы начали перемещение по маршруту с пересадкой, и ваш второй рейс отменен, вам будет автоматически предложено место на следующем рейсе со свободными местами», — заявили в компании. 

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Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 54 парных рейса из-за технического сбоя 28 июля. По данным Генеральной прокуратуры России, причиной сбоя стала хакерская атака на информационные системы авиакомпании. О том, сколько рейсов отменены, в какие города не смогли прилететь самолеты и заявление ведомств — в материале URA.RU. В какие города не могут прилететь самолеты «Аэрофлот» Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об аннулировании свыше 50-ти рейсов вследствие сбоев в функционировании информационных систем. В итоге 26 городов оказались без перелетов самолетов этой авиакомпании. В этом списке оказались Москва, Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкала, Минеральные воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Челябинск, Элиста, Кировск, Астана, Сочи. «Аэрофлот» также сообщал о задержках восьми рейсов: Заявление «Аэрофлота» Аэрофлот сообщает, что в связи со сбоем в ИТ-инфраструктуре авиакомпания проводит вынужденную корректировку расписания полетов, в том числе путем частичной отмены рейсов. Уточняется, что о статусе рейсов пассажиры могут следить на онлайн-табло сайтов и информационных табло аэропортов вылета, также в основном разделе сайта «Аэрофлота». Пассажирам компания пообещала вернуть деньги ли переоформить билеты. Заявления Минтранса по ситуации В Министерстве транспорта РФ заявили, что для нормализации ситуации с авиарейсами компании «Аэрофлот» принимаются дополнительные меры. Уточняется, что отменены 54 парных рейса (туда-обратно) на понедельник, 28 июля. Остальные 206 рейсов из запланированных на сегодня 260 готовятся к завершению, заявили в telegram-канале ведомства. Информация по переоформлению документов В Министерстве транспорта сообщили, что граждане с детьми, маломобильные пассажиры, а также участники СВО в первую очередь сталкиваются с особенностями работы касс и процедурой переоформления билетов. Для пассажиров трансферных рейсов организовано дополнительное информирование и проводится индивидуальная работа, отметили в ведомстве. В «Аэрофлоте» заявили, что пассажиры могут получить возврат средств в канале приобретения билетов, также могут переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней.  «Если вы начали перемещение по маршруту с пересадкой, и ваш второй рейс отменен, вам будет автоматически предложено место на следующем рейсе со свободными местами», — заявили в компании. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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