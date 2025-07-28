Сбои в работе «Аэрофлота» могут продлиться несколько недель

Сбои в расписании «Аэрофлота» сохранятся на протяжении нескольких недель. Этим поделился основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков.
«Если при атаках беспилотников график „выправлялся“ в течение двух-четырех дней, сейчас ситуация выглядит гораздо менее ясной. „Победа“ и „Россия“ также могут столкнуться с кибератаками, так как имеют общую IT-инфраструктуру», — прокомментировал Патраков для URA.RU.
Министерство транспорта ранее сообщило о приоритетных направлениях для вылетов авиакомпании «Аэрофлот». Внимание будет уделено рейсам, направляющимся на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды, а также за границу. По данным министерства, 28 июля было отменено 54 рейса. Вместе с тем, в ходе совещания под руководством заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с участием представителей Минтранса, Росавиации, аэропорта и авиакомпании было отмечено, что выполнение оставшихся 260 рейсов продолжается в штатном режиме.
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