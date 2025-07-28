«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из Москвы: инструкция по обмену билетов или возврату средств

В нескольких аэропортах России 28 июля были зафиксированы задержки авиарейсов. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 49 пар рейсов в Москву и из нее в связи со сбоем информационных систем, сообщил авиаперевозчик. Можно ли обменять билеты или вернуть деньги в таком случае — в материале URA.RU.
Заявления «Аэрофлота»
Когда можно будет обменять билеты или вернуть деньги
Как сообщили в пресс-службе перевозчика, пассажиры «Аэрофлота» смогут вернуть деньги за отмененные рейсы или переоформить билеты только после восстановления работы сервисов авиакомпании. Там же отметили, что из-за сбоя в IT-инфраструктуре компании производится вынужденная корректировка расписания, включая частичную отмену рейсов.
На данный момент кассы в аэропорту «Шереметьево» временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты «Аэрофлота» на фоне сбоев. Оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, следует по месту покупки.
Кто может переоформить билеты прямо сейчас
В настоящее время в аэропорту Шереметьево оформление новых билетов осуществляется исключительно для отдельных групп пассажиров, среди которых:
- семьи с детьми;
- несовершеннолетние без сопровождения взрослых;
- лица с ограниченными возможностями;
- участники специальной военной операции;
- пассажиры, находящиеся в транзите.
Представители авиакомпании «Аэрофлот» обратились к пассажирам отмененных рейсов с просьбой воздержаться от прибытия в аэропорт отправления и рекомендовали отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов на онлайн-табло официальных сайтах аэропорта.
Что делать, если ваш рейс отменен
Компания предоставила инструкцию к действиям пассажиров, пострадавших из-за сбоев. В случае отмены рейса, компания предлагает следующие сценарии:
- возврат денежных средств. Подобный пункт возможен по тому же каналу, через который был приобретен билет. Для билетов, купленных в кассах «Аэрофлота» или на официальном сайте компании, оформление возврата станет доступно после восстановления работы ИТ-систем.
- бесплатное переоформление билета на аналогичный рейс с доступными местами в течение ближайших десяти дней. Однако это действие будет возможно также после возобновления работы ИТ-систем.
- автоматическая замена билета. Если пассажир уже начал поездку с пересадкой и однако последующий рейс был отменен, система предложит вам место на первом доступном рейсе с наличием свободных мест. Сделано это будет автоматически.
- отдельным категориям граждан предоставят место на ближайшем рейсе. Пассажирам, относящимся к льготным категориям — участникам СВО, несовершеннолетним без сопровождения, лицам с ограниченными возможностями здоровья, которым требуется специальное обслуживание, — также будет предоставлено место на ближайшем доступном рейсе. Сделано это будет автоматически.
Инструкция по возврату средств
В случае приобретения билета на официальном сайте, через контакт-центр либо в мобильном приложении «Аэрофлота», оформить возврат возможно посредством обращения в контакт-центр, посредством формы обратной связи на сайте Аэрофлота либо в любом офисе компании. Срок обращения по возврату составляет один год с даты вылета, указанной в билете.
Если билет был оформлен через туристическое агентство либо на стороннем сайте по продаже авиабилетов, для возврата необходимо связаться непосредственно с агентом или службой поддержки соответствующего сайта. Реквизиты для связи обычно содержатся в полученных от агентства документах — маршрутной квитанции, подтверждении покупки или других сопутствующих материалах, предоставленных в электронном или бумажном виде.
Для билетов, приобретенных в офисах продаж «Аэрофлота» на территории Российской Федерации, возврат допускается в любом офисе продаж компании на территории России. Как и в других случаях, подать заявление на возврат можно в течение одного года с даты планируемого вылета.
В связи с решениями международных платежных систем, осуществление возврата средств на карты, выпущенные зарубежными банками, в настоящее время невозможно. Возврат денежных средств возможен только на карту того же владельца, оформленную российским банком, при обращении в офисы Аэрофлота на территории Российской Федерации.
Когда восстановится работа сервисов «Аэрофлота»
По оценке ведущего аналитика отдела мониторинга информационной безопасности компании «Спикател» Алексея Козлова, процесс полного восстановления IT-инфраструктуры «Аэрофлота» после кибератаки может занять от нескольких недель до шести месяцев. Эксперт также отметил, что реальные убытки авиаперевозчика в результате действий злоумышленников могут составить от 10 до 50 миллионов долларов.
По словам Козлова, восстановление ключевых систем обычно занимает от одного до двух месяцев, после чего основное внимание уделяется внедрению мер защиты, проведению аудита, пересмотру внутренних процессов и возвращению доверия со стороны клиентов. В случае серьезных разрушений инфраструктуры и отсутствия резервных копий процесс полной стабилизации может растянуться до года.
Как работают другие авиакомпании
Министерство транспорта РФ заявило, что остальные российские авиакомпании продолжают осуществлять рейсы в соответствии с утвержденным графиком. Во всех аэропортах страны сохраняется штатный режим работы: воздушные гавани принимают и отправляют рейсы без ограничений, уточнили в ведомстве.
Организована работа по пересадке
Министерство транспорта и Федеральное агентство воздушного транспорта совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» осуществляют мероприятия по переводу части пассажиров на рейсы авиаперевозчиков «Россия» и «Победа». Минтранс и Росавиация предоставляют «Аэрофлоту» всестороннюю поддержку, необходимую для организации данного процесса, сообщили представители ведомства.
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