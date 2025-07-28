Психиатр Стежков назвал новые заболевания, по которым не дадут права с сентября

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать обновленный перечень медицинских противопоказаний для получения водительских прав, среди которых есть аутизм и другие отклонения. Об этом заявил врач-психиатр Дмитрий Стежков.
«То, что аутизм включили в перечень медицинских противопоказаний — просто формальность. Уточнение. Полезная вещь, но на практике тут мало что изменится», — отметил Дмитрий Стежков. Его слова приводит «Комсомольская правда».
Отмечается, что изменения коснулись ранее действующих четырех пунктов, полностью запрещавших получение водительских удостоверений. К ним относились психические заболевания (в том числе шизофрения, деменция, умственная отсталость), психические расстройства, вызванные употреблением алкоголя или наркотиков, эпилепсия и определенные болезни глаз (слепота и ахроматопсия). Теперь к этим противопоказаниям присоединились «общие расстройства психологического развития», а термин «ахроматопсия» заменен на более широкий — «аномалии цветового зрения».
Как отмечает издание, в международной классификации к «общим расстройствам психологического развития» относятся аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и другие заболевания, при которых у человека фиксируются нарушения взаимодействия с внешним миром. Это означает, что граждане с подобными диагнозами, согласно новым требованиям, не смогут получить права на управление автомобилем.
Обновленный перечень направлен на повышение безопасности дорожного движения. Нововведения позволят более точно выявлять состояния здоровья, несовместимые с вождением транспортных средств.
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