Психиатр Стежков назвал новые заболевания, по которым не дадут права с сентября

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В России обновляют список болезней, по которым нельзя управлять транспортом
В России обновляют список болезней, по которым нельзя управлять транспортом Фото:

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать обновленный перечень медицинских противопоказаний для получения водительских прав, среди которых есть аутизм и другие отклонения. Об этом заявил врач-психиатр Дмитрий Стежков. 

«То, что аутизм включили в перечень медицинских противопоказаний — просто формальность. Уточнение. Полезная вещь, но на практике тут мало что изменится», — отметил  Дмитрий Стежков. Его слова приводит «Комсомольская правда». 

Отмечается, что изменения коснулись ранее действующих четырех пунктов, полностью запрещавших получение водительских удостоверений. К ним относились психические заболевания (в том числе шизофрения, деменция, умственная отсталость), психические расстройства, вызванные употреблением алкоголя или наркотиков, эпилепсия и определенные болезни глаз (слепота и ахроматопсия). Теперь к этим противопоказаниям присоединились «общие расстройства психологического развития», а термин «ахроматопсия» заменен на более широкий — «аномалии цветового зрения».

Как отмечает издание, в международной классификации к «общим расстройствам психологического развития» относятся аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и другие заболевания, при которых у человека фиксируются нарушения взаимодействия с внешним миром. Это означает, что граждане с подобными диагнозами, согласно новым требованиям, не смогут получить права на управление автомобилем.

Обновленный перечень направлен на повышение безопасности дорожного движения. Нововведения позволят более точно выявлять состояния здоровья, несовместимые с вождением транспортных средств.

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С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать обновленный перечень медицинских противопоказаний для получения водительских прав, среди которых есть аутизм и другие отклонения. Об этом заявил врач-психиатр Дмитрий Стежков.  «То, что аутизм включили в перечень медицинских противопоказаний — просто формальность. Уточнение. Полезная вещь, но на практике тут мало что изменится», — отметил  Дмитрий Стежков. Его слова приводит «Комсомольская правда».  Отмечается, что изменения коснулись ранее действующих четырех пунктов, полностью запрещавших получение водительских удостоверений. К ним относились психические заболевания (в том числе шизофрения, деменция, умственная отсталость), психические расстройства, вызванные употреблением алкоголя или наркотиков, эпилепсия и определенные болезни глаз (слепота и ахроматопсия). Теперь к этим противопоказаниям присоединились «общие расстройства психологического развития», а термин «ахроматопсия» заменен на более широкий — «аномалии цветового зрения». Как отмечает издание, в международной классификации к «общим расстройствам психологического развития» относятся аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и другие заболевания, при которых у человека фиксируются нарушения взаимодействия с внешним миром. Это означает, что граждане с подобными диагнозами, согласно новым требованиям, не смогут получить права на управление автомобилем. Обновленный перечень направлен на повышение безопасности дорожного движения. Нововведения позволят более точно выявлять состояния здоровья, несовместимые с вождением транспортных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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