Новая марка увековечит вклад Перми в Победу

«Почта России» выпустит коллекционную марку, посвященную Перми как городу трудовой доблести. Ее украсит изображение мемориала «Героям фронта и тыла». Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения оператора почтовой связи.
«Почта представит в августе новую коллекционную марку, посвященную Перми, в рамках серии „Города трудовой доблести“. Марка с изображением мемориала „Героям фронта и тыла“ напомнит о вкладе пермяков в Победу в Великой Отечественной войне. Выпуск приурочен к 27 августа, когда в почтовое обращение поступят шесть марок серии, посвященных также Тюмени, Томску, Магнитогорску, Пензе и Казани. Каждая марка отражает архитектурные и монументальные символы трудового подвига жителей этих городов», — рассказали в реготделении «Почты России».
Для Перми это уже не первый случай появления на почтовой марке: в 2023 году город изобразили в честь 300-летия со дня основания. В рамках нового выпуска тиражом 25 тысяч экземпляров также представят художественные конверты первого дня и памятные штемпели. Торжественные церемонии гашения пройдут во всех шести городах. Номинал марки составит 60 рублей.
Статус города трудовой доблести Пермь получила в 2020 году указом президента РФ. На площади Карла Маркса в 2023 году установили памятную стелу, а в 2025 на здании напротив разместили надпись «Пермь — город трудовой доблести». Саму площадь в 2025 году переименовали в площадь Трудовой доблести.
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