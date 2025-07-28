На тюменских кладбищах избавятся от тополей

Очистку кладбищ проведут до конца года
Два кладбища, расположенных в черте Тюмени, избавят от тополей. Об этом сообщает карточка торгов, размещенная на портале госзакупок.
«Объект закупки — оказание услуг по очистке территории кладбищ „Текутьевское“ и „Заречное“ от тополей. Стоимость услуг — 11 миллионов рублей. Определение поставщика завершено», — отмечается в сопроводительной информации.
Известно, что в общей сложности будет вырублено 189 тополей. Из них 124 — на Текутьевском, остальные — на Заречном кладбище. Работы планируется завершить к концу года.
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