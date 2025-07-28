28 июля 2025

На тюменских кладбищах избавятся от тополей

В Тюмени вырубят 200 тополей на Текутьевском и Заречном кладбищах
© Служба новостей «URA.RU»
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Очистку кладбищ проведут до конца года
Очистку кладбищ проведут до конца года Фото:

Два кладбища, расположенных в черте Тюмени, избавят от тополей. Об этом сообщает карточка торгов, размещенная на портале госзакупок.

«Объект закупки — оказание услуг по очистке территории кладбищ „Текутьевское“ и „Заречное“ от тополей. Стоимость услуг — 11 миллионов рублей. Определение поставщика завершено», — отмечается в сопроводительной информации. 

Известно, что в общей сложности будет вырублено 189 тополей. Из них 124 — на Текутьевском, остальные — на Заречном кладбище. Работы планируется завершить к концу года. 

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Два кладбища, расположенных в черте Тюмени, избавят от тополей. Об этом сообщает карточка торгов, размещенная на портале госзакупок. «Объект закупки — оказание услуг по очистке территории кладбищ „Текутьевское “ и „Заречное“ от тополей. Стоимость услуг — 11 миллионов рублей. Определение поставщика завершено», — отмечается в сопроводительной информации.  Известно, что в общей сложности будет вырублено 189 тополей. Из них 124 — на Текутьевском, остальные — на Заречном кладбище. Работы планируется завершить к концу года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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