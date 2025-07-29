Избежавшего срока за обман дольщиков челябица Сребрянского хотят обанкротить

Челябинский бизнесмен Александр Сребрянский, избежавший наказания за обман дольщиков, рискует стать банкротом. Соответствующий иск в Арбитражный суд области подала фирма ООО «СтройДом», владельцем которой когда-то числился Сребрянский.
«Кредиторы: ООО „СтройДом“, должники: Сребрянский Александр Святославович. Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом. Сумма исковых требований 331 тысяча 698 рублей», — указано в карточке дела.
Иск поступил 28 июля. К нему также приложили ходатайство о предоставлении отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему и заявление о принятии обеспечительных мер. Документы пока не изучены, дальнейшее движение дела будет опубликовано позднее.
Согласно информации сервиса «СБИС», компания «СтройДом» в 2019 году была признана банкротом. За год до признания фирмы финансово несостоятельной Сребрянский вышел из состава ее учредителей. Сегодня сумма требований кредиторов составляет 4.8 млн рублей.
Проблемы у «СтройДом» и Сребрянского начались примерно одновременно: когда фирму признали банкротом — бизнесмена задержали силовики. Его обвинили в мошенничестве. Следователи полагали, что он что через аффилированные фирмы похитил деньги дольщиков при возведении минимум семи многоквартирных жилых домов.
Судебный процесс по делу Сребрянского растянулся почти на четыре года. По итогу суд переквалифицировал действия коммерсанта на более мягкий состав (с мошенничества на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием — прим. URA.RU). Строителя признали виновным, но освободили от наказания из-за истечения срока давности.
Прокуратура не согласилась с приговором. 28 июля гособвинение предоставило в суд апелляционное представление, в котором пояснило, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, решение о переквалификации действий осужденных не обоснованно, постановленные приговоры несправедливы. Представление было зарегистрировано, Сребрянского ждет апелляция.
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