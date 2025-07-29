Два сотрудника офиса, который обрушился в Екатеринбурге, не выходят на связь

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На месте работают десятки спасателей
На месте работают десятки спасателей Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге обрушился дом на Елизавете

В Екатеринбурге два сотрудника обрушившегося офисного здания на улице Мартовской, 6 перестали выходить на связь. Информация о них сотрудникам экстренных служб все еще неизвестна, рассказал один из спасателей.

«Собака ничего не обнаружила. Информации сейчас нет о двух сотрудниках, на связь они не выходят», — передает корреспондент URA.RU слова собеседника.

Здание обрушилось вечером 29 июля. В нем находились офисы. Прямо сейчас на месте происшествия работают медики и спасатели. Всего эвакуировали 21 сотрудника. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что там происходит.

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В Екатеринбурге два сотрудника обрушившегося офисного здания на улице Мартовской, 6 перестали выходить на связь. Информация о них сотрудникам экстренных служб все еще неизвестна, рассказал один из спасателей. «Собака ничего не обнаружила. Информации сейчас нет о двух сотрудниках, на связь они не выходят», — передает корреспондент URA.RU слова собеседника. Здание обрушилось вечером 29 июля. В нем находились офисы. Прямо сейчас на месте происшествия работают медики и спасатели. Всего эвакуировали 21 сотрудника. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что там происходит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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