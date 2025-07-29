Заведено уголовное дело из-за обрушения дома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за обрушения трехэтажного здания на улице Мартовской, 6. На месте ЧП работают следователи и криминалисты СК, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«С целью установления всех обстоятельств произошедшего по данному факту следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — пояснили там. Силовики организовали проверку.
Здание обрушилось вечером 29 июля. В нем находились офисы. Всего эвакуировали 21 сотрудника, пострадавших не обнаружили. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что там происходит.
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