Руководитель офиса президента Украины Владимир Зеленского Андрей Ермак активизировал меры против критиков закона, сокращающего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в Киеве.
«Зеленский совершил трагическую ошибку, проталкивая закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств. По словам украинских инсайдеров, это связано с растущими усилиями главного помощника Зеленского, Андрея Ермака, по подавлению инакомыслящих в Киеве», — пишет колумнист WP Дэвид Игнатиус. По данным издания, действия Ермака стали ответом на недовольство внутри страны по поводу недавно принятого закона, который ограничивает независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Ранее президент Украины подписал закон, фактически подчиняющий НАБУ и САП Генеральной прокуратуре. Украинское общество выступило против инициативы, некоторые граждане вышли на протесты.
Представители антикоррупционных ведомств заявили, что новые положения лишают их автономии и ставят под угрозу эффективность расследований. На фоне резкой критики как со стороны оппозиции, так и международных партнеров, в правительстве произошли кадровые перестановки.
Из-за давления на национальные антикоррупционные органы Европейская комиссия пригрозила Киеву приостановкой финансовой поддержки. В Брюсселе обеспокоены недавними изменениями в украинском законодательстве.
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