«Аэрофлот» отчитался перед пассажирами за хорошую работу

«Аэрофлот» выполнил 172 рейса из запланированных 216 с вылетом из Москвы
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Аэрофлот заявил о том, что выполняет большинство запланированных рейсов
Аэрофлот заявил о том, что выполняет большинство запланированных рейсов Фото:
новость из сюжета
Массовые сбои у «Аэрофлота», десятки рейсов отменены

«Аэрофлот» выполнил почти 80 процентов запланированных рейсов из Москвы по состоянию на 18 часов вторника, 29 июля. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своем официальном telegram-канале.

«Аэрофлот» выполнил 172 рейса из запланированных на сегодня 216 с вылетом из столицы. Онлайн-регистрация на рейсы доступна за 24 часа до вылета. Регистрация в аэропортах маршрутной сети работает в обычном режиме», — отмечается в сообщении авиакомпании.

Так в «Аэрофлоте» добавили, что контакт-центр работает в штатном режиме, а время ожидания на линии составляет менее одной минуты. Специалисты консультируют пассажиров по вопросам переоформления авиабилетов и возврата денежных средств.

Как сообщало URA.RU ранее, утром 29 июля в Министерстве транспорта РФ заявили о том, что «Аэрофлот» полностью восстановил выполнение рейсов по расписанию после сбоя в IT-инфраструктуре, вызванного хакерской атакой. До этого времени компания проводила точечные отмены рейсов. В случае подтверждения причастности Украины к хакерской атаке на «Аэрофлот», Россия будет вынуждена принять ответные меры, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев в интервью NEWS.ru. По словам депутата, возможным вариантом ответа может стать нанесение ударов по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры, включая мосты и станции.

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«Аэрофлот» выполнил почти 80 процентов запланированных рейсов из Москвы по состоянию на 18 часов вторника, 29 июля. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своем официальном telegram-канале. «Аэрофлот» выполнил 172 рейса из запланированных на сегодня 216 с вылетом из столицы. Онлайн-регистрация на рейсы доступна за 24 часа до вылета. Регистрация в аэропортах маршрутной сети работает в обычном режиме», — отмечается в сообщении авиакомпании. Так в «Аэрофлоте» добавили, что контакт-центр работает в штатном режиме, а время ожидания на линии составляет менее одной минуты. Специалисты консультируют пассажиров по вопросам переоформления авиабилетов и возврата денежных средств. Как сообщало URA.RU ранее, утром 29 июля в Министерстве транспорта РФ заявили о том, что «Аэрофлот» полностью восстановил выполнение рейсов по расписанию после сбоя в IT-инфраструктуре, вызванного хакерской атакой. До этого времени компания проводила точечные отмены рейсов. В случае подтверждения причастности Украины к хакерской атаке на «Аэрофлот», Россия будет вынуждена принять ответные меры, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев в интервью NEWS.ru. По словам депутата, возможным вариантом ответа может стать нанесение ударов по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры, включая мосты и станции.
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