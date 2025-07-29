Минтранс сообщил о восстановлении работы «Аэрофлота» после хакерских атак

Авиакомпания «Аэрофлот» с 10:00 29 июля полностью восстановила выполнение рейсов по расписанию после сбоя в IT-инфраструктуре, вызванного хакерской атакой. Об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации.
«Группа компаний „Аэрофлот“ с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания. До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов „Аэрофлота“ стабилизировалась», — говорится в сообщении Минтранса России в telegram-канале. В министерстве уточнили, что благодаря координированной работе сотрудников авиакомпании и поддержке службы аэропорта Шереметьево, после инцидента удалось выполнить около 80% запланированных рейсов.
Наиболее серьезные корректировки в расписании затронули направления из Москвы и обратно. Региональные рейсы осуществлялись в полном объеме. Для оперативного восстановления полетов была организована работа всех подразделений на отечественных IT-системах.
В течение периода восстановления работы для пассажиров был развернут круглосуточный контакт-центр, а также дополнительные пункты помощи в аэропорту, включая комнаты матери и ребенка. В Минтрансе подчеркнули, что активная поддержка оперативного штаба на базе Шереметьево позволила минимизировать негативные последствия сбоев и вернуть расписание к нормальному режиму в кратчайшие сроки.
Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» сообщали о временных трудностях с регистрацией и оформлением документов для вылетающих пассажиров. Время ожидания и расписание рейсов было изменено. Компания отменила более 50 пар рейсов из Москвы и в Москву.
Как позже отметили в Генпрокуратуре РФ, сбой был вызван хакерской атакой. Было возбуждено уголовное дело. Что происходило в Шереметьево — в материале URA.RU.
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