29 июля 2025

Трамп честно ответил на вопрос, как его жена относится к Путину

Трамп заявил, что его жена испытывает симпатию к Путину
© Служба новостей «URA.RU»
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Жена Трампа с симпатией относится к российскому лидеру, рассказал президент США
Жена Трампа с симпатией относится к российскому лидеру, рассказал президент США Фото:
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Телефонный разговор Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин нравится первой леди США Мелании Трамп. Об этом рассказал лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в подкасте Pod Force One. По его словам, сам он разочарован в российском президенте.

«[Путин] ей нравится. С людьми нужно ладить», — рассказал Трамп.

Президент США также подчеркнул, что его жена была расстроена в день, когда состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным, поскольку сразу после этого Киев подвергся атаке с неба. Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что когда-то имел хорошие отношения с лидером России.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о своем разочаровании позицией Владимира Путина по украинскому вопросу и подчеркивал, что проведение личной встречи с российским лидером зависит от действий Москвы. Несмотря на это, Трамп отмечал, что не прекращает контакты с Путиным и продолжает надеяться на достижение соглашения по урегулированию конфликта. При этом президент России неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за дипломатические пути решения кризиса на Украине, но с учетом интересов РФ.

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Президент РФ Владимир Путин нравится первой леди США Мелании Трамп. Об этом рассказал лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в подкасте Pod Force One. По его словам, сам он разочарован в российском президенте. «[Путин] ей нравится. С людьми нужно ладить», — рассказал Трамп. Президент США также подчеркнул, что его жена была расстроена в день, когда состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным, поскольку сразу после этого Киев подвергся атаке с неба. Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что когда-то имел хорошие отношения с лидером России. Ранее Дональд Трамп уже заявлял о своем разочаровании позицией Владимира Путина по украинскому вопросу и подчеркивал, что проведение личной встречи с российским лидером зависит от действий Москвы. Несмотря на это, Трамп отмечал, что не прекращает контакты с Путиным и продолжает надеяться на достижение соглашения по урегулированию конфликта. При этом президент России неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за дипломатические пути решения кризиса на Украине, но с учетом интересов РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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