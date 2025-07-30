Тысячи человек эвакуировали на Курильских островах после землетрясения

ТАСС: было эвакуировано в безопасные районы 2,7 тысячи жителей
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На Камчатке после землетрясения были эвакуированы 2,7 тысяч жителей
На Камчатке после землетрясения были эвакуированы 2,7 тысяч жителей Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

После землетрясения, произошедшего на Камчатке, на Курильских островах были эвакуированы в безопасные районы 2,7 тысячи жителей. Об этом сообщают оперативные службы.

«В связи с угрозой цунами в безопасные районы на Курильских островах эвакуировано порядка 2,7 тыс. человек, включая почти 600 детей», — сказано в сообщении. Новость опубликована агентством ТАСС.

Ранее на Камчатке произошло самое мощное за последние 73 года землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен к юго-западу от города, разлом распространился на 200 км вдоль глубоководного желоба. Кроме того, на Курильских островах обрушилось цунами. Жители продолжают находиться на возвышенности, пока сохраняется риск новых ударных волн.

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После землетрясения, произошедшего на Камчатке, на Курильских островах были эвакуированы в безопасные районы 2,7 тысячи жителей. Об этом сообщают оперативные службы. «В связи с угрозой цунами в безопасные районы на Курильских островах эвакуировано порядка 2,7 тыс. человек, включая почти 600 детей», — сказано в сообщении. Новость опубликована агентством ТАСС. Ранее на Камчатке произошло самое мощное за последние 73 года землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен к юго-западу от города, разлом распространился на 200 км вдоль глубоководного желоба. Кроме того, на Курильских островах обрушилось цунами. Жители продолжают находиться на возвышенности, пока сохраняется риск новых ударных волн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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