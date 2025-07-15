Самый высокий бизнес-центр Челябинска отошел государству

«Челябинск-сити» стал собственностью РФ после национализации «Южуралзолота»
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«Челябинск-сити» стал государственным
«Челябинск-сити» стал государственным Фото:
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Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Самый высокий бизнес-центр Челябинска «Челябинск-Сити», некогда принадлежавший миллиардеру Константину Струкову, стал собственностью государства. Информация об этом появилась в базе ЕГРЮЛ.

«Учредитель: Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице: 15.07.2025», — указано в базе.

У Струкова в здании бизнес-центра находился ресторан. Он располагался на верхних этажах и находился в собственности «Арбат-Сити». После решения о национализации активы компании сначала арестовали, сейчас же она перешла под контроль государства.

На данный момент в «Челябинск-Сити», согласно данным сервиса «2ГИС», располагается 94 компании. Возможно, им придется перезаключать договоры аренды. Здание начинал возводить вице-спикер челябинского заксобрания Юрий Карликанов. Струков выкупил объект и достроил высотку.

Также в собственность государства отошел другой бизнес-центр, расположенный на улице Блюхера. Им владеет фирма Струкова «Хоум». Помимо этого, Струков лишился управляющей компании ЮГК, отвечающей за работу предприятий в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае.

Решение о национализации холдинга ЮГК принял Советский райсуд Челябинска 11 июля. Инициатором иска выступила Генпрокуратура РФ. По мнению надзорного ведомства, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото».

В рамках национализации ЮГК на активы Струкова были наложены аресты. Сам он лишился должности президента компании, но продолжает оставаться в стране.

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Самый высокий бизнес-центр Челябинска «Челябинск-Сити», некогда принадлежавший миллиардеру Константину Струкову, стал собственностью государства. Информация об этом появилась в базе ЕГРЮЛ. «Учредитель: Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице: 15.07.2025», — указано в базе. У Струкова в здании бизнес-центра находился ресторан. Он располагался на верхних этажах и находился в собственности «Арбат-Сити». После решения о национализации активы компании сначала арестовали, сейчас же она перешла под контроль государства. На данный момент в «Челябинск-Сити», согласно данным сервиса «2ГИС», располагается 94 компании. Возможно, им придется перезаключать договоры аренды. Здание начинал возводить вице-спикер челябинского заксобрания Юрий Карликанов. Струков выкупил объект и достроил высотку. Также в собственность государства отошел другой бизнес-центр, расположенный на улице Блюхера. Им владеет фирма Струкова «Хоум». Помимо этого, Струков лишился управляющей компании ЮГК, отвечающей за работу предприятий в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае. Решение о национализации холдинга ЮГК принял Советский райсуд Челябинска 11 июля. Инициатором иска выступила Генпрокуратура РФ. По мнению надзорного ведомства, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото». В рамках национализации ЮГК на активы Струкова были наложены аресты. Сам он лишился должности президента компании, но продолжает оставаться в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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