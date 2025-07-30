Родившая утром женщина на Камчатке два часа пряталась от землетрясения в машине

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Родившая женщина укрывалась от землетрясения в автомобиле
Родившая женщина укрывалась от землетрясения в автомобиле Фото:
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На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Женщина, родившая утром на Камчатке, в течение двух часов укрывалась от землетрясения в автомобиле. Об этом сама роженица рассказала URA.RU. 

«Я была после операции, сами роды закончились в пять утра», — рассказала женщина корреспонденту агентства. Она добавила, что медицинский персонал помог ей покинуть здание и посадил в автомобиль. Ребенка вынесла на улицу неонатолог.

Женщины провели вместе около двух часов, укрывшись в автомобиле. По словам родившей, некоторые пациенты на момент эвакуации находились в операционных. «Были те, кто во время эвакуации были в операционной. Некоторых вывели. На улице уже мы объединились,  спрятанные в машине, провели около двух часов», — добавила собеседница. 

Ранее во время землетрясения на Камчатке врачи продолжили проводить операцию пациенту с онкологическим заболеванием. Позже губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил наградить медиков.

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Женщина, родившая утром на Камчатке, в течение двух часов укрывалась от землетрясения в автомобиле. Об этом сама роженица рассказала URA.RU.  «Я была после операции, сами роды закончились в пять утра», — рассказала женщина корреспонденту агентства. Она добавила, что медицинский персонал помог ей покинуть здание и посадил в автомобиль. Ребенка вынесла на улицу неонатолог. Женщины провели вместе около двух часов, укрывшись в автомобиле. По словам родившей, некоторые пациенты на момент эвакуации находились в операционных. «Были те, кто во время эвакуации были в операционной. Некоторых вывели. На улице уже мы объединились,  спрятанные в машине, провели около двух часов», — добавила собеседница.  Ранее во время землетрясения на Камчатке врачи продолжили проводить операцию пациенту с онкологическим заболеванием. Позже губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил наградить медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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