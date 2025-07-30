Большинство россиян поддержало создание национального мессенджера

Около 64% россиян выразили одобрение инициативе по запуску национального мессенджера, в качестве которого была выбрана платформа Max. Об этом следует из данных опроса Аналитического Центра ВЦИОМ.
«Согласно полученным данным, идея создания национального мессенджера находит поддержку россиян (64%)», — следует из анализа данных опроса. Они опубликованы на сайте ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса, 38% участников выразили твердую поддержку инициативе по разработке отечественного мессенджера. Еще 26% респондентов скорее склоняются к одобрению данной идеи. В то же время 19% опрошенных заявили, что данная тема не вызывает у них особого интереса.
Более трети (36%) граждан России считают одним из главных преимуществ появления российского мессенджера снижение зависимости от зарубежных платформ. Для 33% опрошенных важным плюсом является продвижение отечественных технологических решений, а 32% выделяют улучшение защиты персональной информации. Кроме того, 53% участников исследования положительно оценивают возможность объединения в одном сервисе функций для общения, доступа к госуслугам и оформления покупок.
Ранее стало известно, что мессенджер Max теперь является необходимым средством для получения документов, предназначенных для электронной подписи в приложении «Госключ». Это нововведение распространяется на физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридические лица. С этого момента все документы, для которых необходима электронная подпись в коммерческих сервисах — такие, как договоры при операциях с недвижимостью или оформлении SIM-карт, — будут доставляться пользователям посредством сервиса Max. После получения документа адресат должен самостоятельно передать его в приложение «Госключ» для подписания с использованием усиленной квалифицированной либо неквалифицированной электронной подписи.
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