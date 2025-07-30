В России заблокировали популярный интернет-сервис: что такое Speedtest и чем он может быть опасен

Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к популярному интернет-сервису для проверки скорости соединения Speedtest, который принадлежит компании Ookla. Эта мера была обусловлена выявленными рисками для безопасности функционирования единой сети связи общего пользования и российского сегмента интернета.
Ранее в российских органах обсуждалась возможность запрета на использование этого американского ресурса. По оценке ряда специалистов, существует вероятность передачи компанией Ookla информации о работе российских телекоммуникационных сетей зарубежным спецслужбам, что может повысить угрозу кибератак на инфраструктуру страны. Что такое Speedtest и почему он опасен — в материале URA.RU.
Предложение о запрете прозвучало еще в 2024 году
Международная академия связи (МАС) выступила с инициативой запретить на территории России сервис Speedtest еще в октябре 2024 года. Несмотря на то что с 2022 года мобильные и настольные приложения Speedtest продолжали функционировать в РФ, а компания Ookla не вводила ограничений для российских пользователей, академия выразила обеспокоенность их использованием, пишет Mail.ru.
Почему Speedtest опасен
Президент МАС Анастасия Оситис в своем обращении к депутатам отметила, что компания Ookla тесно сотрудничает с американскими спецслужбами, а созданная ею глобальная система тестирования сетей позволяет осуществлять контроль над инфраструктурой связи в различных странах. В документе подчеркивается, что сервис SpeedTest собирает информацию о сетях связи, которая впоследствии может использоваться для организации кибератак на информационные ресурсы других государств. По мнению МАС, такие механизмы создают зависимость в сфере информационно-коммуникационных технологий, сравнимую с ролью системы SWIFT в банковском секторе.
Академик МАС Сергей Мельник пояснил, что системы тестирования сетей позволяют получить обширные сведения о конфигурации сетей связи, используемом оборудовании, показателях нагрузки и пропускной способности. По словам эксперта, если подобные данные окажутся в распоряжении иностранных спецслужб, они могут быть использованы, в том числе, для проведения целевых DDoS-атак. Мельник добавил, что предложения по ограничению применения зарубежных сервисов и переходу на отечественное программное обеспечение получили поддержку не только в Госдуме и ФСБ, но и со стороны других государственных органов.
Кроме того, как рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, сервис Speedtest осуществлял сбор технических данных о функционировании сетей, что потенциально позволяло передавать эту информацию зарубежным спецслужбам. Ограничение доступа к Speedtest нельзя рассматривать как формальную меру. В данном случае речь идет о реальной угрозе безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры. Несмотря на то что данный сервис позиционируется как инструмент для проверки интернет-соединения, он собирает чувствительные технические сведения, включая информацию о работе сетей, маршрутизации и параметрах соединений, отметил парламентарий.
Чем могут заменить Ookla
Партнер компании Comnews Research Леонид Коник подчеркнул, что ключевым отличием Speedtest от аналогичных сервисов выступает его международный охват. Как сообщил эксперт, Ookla располагает 16 220 тестовыми серверами по всему миру, что обеспечивает высокую точность замеров скорости интернет-доступа в любой стране и позволяет получать объективные сравнительные показатели.
Однако на рынке представлено множество альтернативных программ для проверки скорости интернета, напомнил эксперт. В их числе — testskorosti.ru (принадлежащий польской компании V-SPEED Sp. z o.o.), проект с открытым исходным кодом LibreSpeed (разработанный итальянцем Федерико Доссена), Fast.com (созданный американским сервисом Netflix), Testmy.net (США), SpeedOf.Me (разработан SourceForge из США) и другие.
Генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков обратил внимание на то, что замена SpeedTest на зарубежные сервисы не устраняет киберриски: многие из них передают за границу больше информации о пользователях и сетях, чем это декларируется в пользовательских соглашениях. По словам Кускова, не исключено, что такие данные могут попасть в распоряжение иностранных спецслужб. Подобные инструменты рано или поздно могут привлечь внимание государственных органов и специалистов по информационной безопасности, добавил он.
По мнению представителей рынка, у SpeedTest существуют российские аналоги. К числу таковых относятся, например, сервис «Мегабитус» от TelecomDaily и платформа QMS от «Ростелекома», включенная в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры.
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