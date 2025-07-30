Росавиация аннулировала сертификат «Ангары», чей самолет разбился в Приамурье

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Авиакомпания не смогла предоставить документы, подтверждающие устранение рисков
Авиакомпания не смогла предоставить документы, подтверждающие устранение рисков Фото:
новость из сюжета
Крушение самолета Ан-24 с десятками пассажиров в Приамурье

Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании «Ангара», позволявший перевозчику самостоятельно выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов. Об этом говорится на официальном сайте агентства.

«Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании „Ангара“, разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов», — говорится на сайте. Решение было принято после внеплановой проверки, проведенной Ространснадзором.

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения: оформление документации без фактического выполнения работ, а также неиспользование необходимых инструментов и оборудования. На совещании в Ространснадзоре представители «Ангары» признали выявленные нарушения, которые напрямую влияют на безопасность полетов. Несмотря на это, авиакомпания не смогла предоставить полный перечень документов, подтверждающих устранение рисков и предотвращение подобных случаев в будущем.

Аннулированный сертификат ранее позволял специалистам «Ангары» обслуживать самолеты Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-148, а также вертолеты Ми-8. Теперь авиакомпания вынуждена обращаться исключительно к сторонним сертифицированным организациям для проведения всех видов технического обслуживания своего воздушного флота.

Ранее самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение при подлете к аэропорту назначения. Обломки обнаружили в труднодоступной лесистой местности в 15 километрах от города. На борту находились 48 человек, все они погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании «Ангара», позволявший перевозчику самостоятельно выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов. Об этом говорится на официальном сайте агентства. «Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании „Ангара“, разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов», — говорится на сайте. Решение было принято после внеплановой проверки, проведенной Ространснадзором. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения: оформление документации без фактического выполнения работ, а также неиспользование необходимых инструментов и оборудования. На совещании в Ространснадзоре представители «Ангары» признали выявленные нарушения, которые напрямую влияют на безопасность полетов. Несмотря на это, авиакомпания не смогла предоставить полный перечень документов, подтверждающих устранение рисков и предотвращение подобных случаев в будущем. Аннулированный сертификат ранее позволял специалистам «Ангары» обслуживать самолеты Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-148, а также вертолеты Ми-8. Теперь авиакомпания вынуждена обращаться исключительно к сторонним сертифицированным организациям для проведения всех видов технического обслуживания своего воздушного флота. Ранее самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение при подлете к аэропорту назначения. Обломки обнаружили в труднодоступной лесистой местности в 15 километрах от города. На борту находились 48 человек, все они погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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