В Часовом Яре уничтожена крупнейшая группа ВСУ за всю историю СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При защите Часового Яра ВСУ потеряли крупнейшее количество военных
При защите Часового Яра ВСУ потеряли крупнейшее количество военных Фото:

В ходе боевых действий в районе Часового Яра российские военные ликвидировали крупнейшее подразделение ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника»,  — передает слова силовых структур ТАСС.

Ранее стало известно об освобождении города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Часов Яр занимает важное место в логистической структуре снабжения украинских вооруженных сил. Его стратегическая важность обусловлена возвышенным положением — 242 метра над уровнем моря — и близостью к Артемовску (Бахмуту).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе боевых действий в районе Часового Яра российские военные ликвидировали крупнейшее подразделение ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника»,  — передает слова силовых структур ТАСС. Ранее стало известно об освобождении города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Часов Яр занимает важное место в логистической структуре снабжения украинских вооруженных сил. Его стратегическая важность обусловлена возвышенным положением — 242 метра над уровнем моря — и близостью к Артемовску (Бахмуту).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...