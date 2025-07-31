Экс-гендиректор ВК возглавил «Мир танков»

Бывший генеральный директор VK Борис Добродеев назначен новым главой игровой студии «Леста», которая занимается изданием популярных онлайн-игр «Мир танков» и «Мир кораблей» в России. Его кандидатура на этот пост ранее обсуждалась в СМИ.
Как рассказал Добродеев в интервью РБК, он возглавил АО «Айти Технологии» — юридическое лицо, под управление которого в июле 2025 года Росимущество передало студию «Леста». Теперь в управлении компании находятся три ключевых подразделения: основное ООО «Леста», московский офис ООО «Леста Геймс Москва» и издательское ООО «Леста Геймс Эдженси». Операционная деятельность студии продолжается в штатном режиме, без сокращений сотрудников или проектов.
В ближайших планах «Лесты» — активный набор новых сотрудников и сохранение существующих общественных инициатив. Добродеев подчеркнул, что компания не намерена сокращать персонал или закрывать проекты. Наоборот, приоритетом станет «агрессивный найм» и развитие новых направлений, а также поддержка культурных и образовательных проектов. В августе 2025 года «Леста» готовит обновление к 15-летию «Мира танков» под названием «Разворот». По словам Добродеева, оно ознаменует начало новой стратегии, направленной на повышение качества жизни игроков. В ближайшие месяцы планируется внедрить инструменты, позволяющие пользователям напрямую влиять на развитие игр и предлагать свои идеи.
Добродеев отметил, что проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и «Танки Blitz» стали частью культурного кода для миллионов людей в России. Компания видит своей задачей не только техническое развитие игр, но и сохранение исторической памяти, уважения и гордости за прошлое страны.
Борис Добродеев приобрел известность как руководитель «ВКонтакте» после ухода Павла Дурова в 2014 году, а затем возглавил Mail.ru Group (ныне VK). После смены акционеров и перехода VK под контроль «Газпром-Медиа» в 2021 году Добродеев покинул пост и занялся собственными проектами.
До 2022 года «Леста Игры» была дочерней компанией белорусской Wargaming, создателя «Мира танков». После начала специальной военной операции Wargaming ушла с российского рынка, передав бизнес «Лесте». В 2023 году «Леста» официально заявила о независимости от зарубежных акционеров и о выполнении российского законодательства. В 2025 году на основные юрлица «Лесты» был наложен арест по иску Генпрокуратуры.
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