Три компании-разработчика «Мир танков» перешли в собственность России

02 июля 2025 в 06:55 Размер текста - 17 +

Росимуществу перешли все доли в трех компаниях-разработчиков игр Фото: Pixabay Три компании, занимающиеся разработкой игр «Мир танков» и «Мир кораблей» — ООО «Леста»* (внесена в перечень экстремистов и террористов в РФ), ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва», — были переданы в собственность России. В частности, всеми долями в них владеет Росимущество. Об этом говорится в регистрационных документах. «Учредителем компании „Леста“ теперь значится Росимущество — оно владеет 100% с 11 июня этого года. Компании ООО „Леста Геймс Москва“ и „Леста Геймс Эдженси“ полностью перешли в собственность государства 18 июня. Все организации значатся действующими», — говорится в документах. Информацию передает РИА «Новости». Факт перехода указанных компаний под контроль государства подтверждается сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц. Там зафиксированы изменения в составе учредителей. В 2022 году компания Wargaming объявила о прекращении своей деятельности в России и Белоруссии. Как сообщали СМИ, после этого игровой бизнес организации был передан под контроль местной «Леста». Представители второй компании пояснили, что фактически после разрыва отношений некогда единые продукты были разделены. «Леста Игры» работают над «Миром танков», «Миром кораблей» и Tanks Blitz, Wargaming — над World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz. Продукты компаний имеют разные лаунчеры, технические характеристики, сервера и получают отдельные обновления с новым контентом. Ранее Таганский районный суд Москвы постановил передать в собственность государства все доли компании «Леста». В своем иске Генпрокуратура потребовала признать экстремистским объединением группу, включающую владельца «Леста» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, а также запретить их деятельность на территории России. В ведомстве пояснили, что компании, по данным следствия, осуществляли экстремистскую деятельность, связанную с поддержкой ВСУ. Кроме того, Генпрокуратура настаивала на обращении в доход государства 100% долей в ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва». *Компания «Леста» внесена в перечень экстремистов и террористов в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три компании, занимающиеся разработкой игр «Мир танков» и «Мир кораблей» — ООО «Леста»* (внесена в перечень экстремистов и террористов в РФ), ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва», — были переданы в собственность России. В частности, всеми долями в них владеет Росимущество. Об этом говорится в регистрационных документах. «Учредителем компании „Леста“ теперь значится Росимущество — оно владеет 100% с 11 июня этого года. Компании ООО „Леста Геймс Москва“ и „Леста Геймс Эдженси“ полностью перешли в собственность государства 18 июня. Все организации значатся действующими», — говорится в документах. Информацию передает РИА «Новости». Факт перехода указанных компаний под контроль государства подтверждается сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц. Там зафиксированы изменения в составе учредителей. В 2022 году компания Wargaming объявила о прекращении своей деятельности в России и Белоруссии. Как сообщали СМИ, после этого игровой бизнес организации был передан под контроль местной «Леста». Представители второй компании пояснили, что фактически после разрыва отношений некогда единые продукты были разделены. «Леста Игры» работают над «Миром танков», «Миром кораблей» и Tanks Blitz, Wargaming — над World of Tanks, World of Warships и World of Tanks Blitz. Продукты компаний имеют разные лаунчеры, технические характеристики, сервера и получают отдельные обновления с новым контентом. Ранее Таганский районный суд Москвы постановил передать в собственность государства все доли компании «Леста». В своем иске Генпрокуратура потребовала признать экстремистским объединением группу, включающую владельца «Леста» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, а также запретить их деятельность на территории России. В ведомстве пояснили, что компании, по данным следствия, осуществляли экстремистскую деятельность, связанную с поддержкой ВСУ. Кроме того, Генпрокуратура настаивала на обращении в доход государства 100% долей в ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва». *Компания «Леста» внесена в перечень экстремистов и террористов в РФ